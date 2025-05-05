Trump, Üçüncü Dönem Yok Dedi

ABD Başkanı Donald Trump, NBC News ile gerçekleştirdiği mülakatta ikinci dört yıllık başkanlık döneminin sonunda görevini devredeceğini duyurarak, üçüncü dönem başkanlık yapmayı düşünmediği yönündeki söylentilere açıklık getirdi. Bu açıklama, ABD siyasetinde yeni bir tartışma ortamı yarattı.

İKİ DÖNEMLİK BİR BAŞKAN OLACAĞIM

Trump, ikinci döneminin ilk 100 gününü geride bıraktığını hatırlatarak, “8 yıllık bir başkan olacağım, iki dönemlik bir başkan olacağım. Bunun her zaman çok önemli olduğunu düşündüm” dedi. ABD Anayasası’nın 22. ek maddesi gereği bir kişi en fazla iki kez başkanlık yapabiliyor. Trump, bu kurala sadık kalacağını vurguladı, ancak anayasa değişikliğinin mümkün olup olmadığını “bilmediğini” belirtti.

OLASI HALEFLER: VANCE VE RUBIO

Trump, görevini “ideal olarak ileriye taşıyacak harika bir Cumhuriyetçi”ye devretmek istediğini dile getirdi. Cumhuriyetçi Parti içinde bayrağı taşıyabilecek isimler bulunduğunu belirten Trump, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun isimlerini öne çıkardı. Bu açıklama, 2028 başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Parti’nin potansiyel adaylarına dair ipuçları sundu.

ÜÇÜNCÜ DÖNEM TARTIŞMALARI

Trump, Mart 2025’te yaptığı bir açıklamada, üçüncü dönem adaylığının “şaka olmadığını” ve müttefiklerinden tekrar aday olması için “güçlü teklifler” aldığını ifade etmişti. Destekçilerinin bazıları ise “yazılı oy” gibi yöntemlerle anayasal sınırların aşılabileceğini öne sürdü. Ancak, anayasa değişikliği için Temsilciler Meclisi ve Senato’nun üçte iki çoğunluğunun veya eyalet meclislerinin üçte iki onayının alınması gerektiği, bu durumun pratikte zor bir süreç olduğunu ortaya koyuyor.