Trump ve Pentagon’daki Değişimin Zamanı Geldi

BEYAZ SARAY’A YENİ DİNAMİZM

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, gerçekleştirdiği basın brifinginde, ABD Başkanı Donald Trump’ın Genelkurmay Başkanı Mark Milley’nin yerine General Brown’ı görevden almasına dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Leavitt, Trump’ın istediği ordu mensubunu görevden alıp yerine başka birini aday gösterme hakkına sahip olduğunu vurguladı.

TRUMP’IN DEĞERLENDİRMESİ

Leavitt, Trump’ın General Brown’ı görevden almasının gerekçesini şu sözlerle ifade etti: “Başkan Trump, General Brown’ın işini kötü yaptığını düşünüyordu.” Ayrıca, Pentagon içerisinde yapılacak değişikliklerin zamanının geldiğini ifade ederek, “Üst üste yedi denetimden geçemediler. Birleşik Devletler ordusuna güven düşük seviyede,” dedi.

DEĞİŞİM SÜRECİ SÜRECEK

Leavitt, Trump’ın Savunma Bakanı Pete Hegseth ile birlikte Pentagon’daki üst düzey ekipteki değişiklikleri sürdürmeye devam edeceğini belirtti. ABD Başkanı Trump, yakın zaman içerisinde General Mark Milley’nin yerine General Brown’ı görevden almış ve Hava Kuvvetleri’nden korgeneral rütbesiyle emekli olan Dan Caine’i aday göstermişti. Caine, en son Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nda (CIA) askeri işlerden sorumlu yardımcı direktör olarak görev yapıyordu. General Brown, tarihsel olarak ABD Genelkurmay Başkanlığı görevini üstlenen ikinci siyahi Amerikalı olarak kaydedilmiştir.