Trump Ve Putin, Alaska’da Buluşacak

ABD’NİN ALASKA KENTİNDE TARİHİ BULUŞMA

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya lideri Vladimir Putin, 7 yılın ardından uzak bir askeri tesis olan Anchorage, Alaska’da bir araya geliyor. İki lider, Alaska’nın en büyük askeri üssü konumundaki Elmendorf-Richardson Ortak Üssü’nde buluşacak.

TARİHİ VE SEMBOLİK ÖNEM

Buluşma yeri, ABD ve Rusya arasında tarihi ve sembolik açıdan önem taşıyor. Alaska, 1860 yıllarına kadar Rusya’ya ait bir bölgeydi ve 1959’da ABD topraklarına katıldı. Anchorage, Alaska’nın güney kesiminde yer alıyor ve nüfusun yüzde 40’ını barındırıyor, bu yüzden eyaletin en kalabalık kenti konumunda.

ALASKA’NIN ASKERİ STRATEJİSİ

İkinci Dünya Savaşı sonrası 11 Sovyet pilot ve personelin burada gömülmesi, kenti Rusya açısından özel bir simbole dönüştürüyor. Elmendorf-Richardson Ortak Üssü, Hava Kuvvetleri’ne ait Elmendorf ile Kara Kuvvetleri’ne ait Fort Richardson’ın birleşiminden oluşuyor. Bu üs, ABD ordusunun Arktik operasyonlarını desteklemek ve Rusya’nın bölgedeki faaliyetlerini gözlemlemek için uzun bir süre kullanılmakta. Ayrıca, ABD’nin Asya-Pasifik bölgesindeki çıkarlarını koruma görevini de üstleniyor.

SOĞUK SAVAŞ’TA STRATEJİK KONUM

Alaska ile Rusya arasındaki mesafe sadece 4,8 kilometre olduğu için, bu yer Soğuk Savaş döneminde stratejik bir öneme sahipti. Askeri üs, 32 binden fazla askeri personelin bulunduğu bir yer ve bu sayı Anchorage nüfusunun yaklaşık yüzde 10’unu oluşturuyor. Bu üs, geçmişte birçok ABD başkanının ziyaretine de ev sahipliği yapmıştır. Eski Başkan Barack Obama, 2015 yılında burada kısa bir süre kalmış ve Alaska’nın Kuzey Kutbu Dairesi’nde ayak basan ilk ABD Başkanı olmuştur. Ayrıca 2023’te Joe Biden, 11 Eylül saldırılarının 22. yıldönümünde bu üsse giderek askerlere hitap etti.

DÜŞMAN ÜLKELERLE DİREKT TEMAS

Alaska’nın seçilmesinin Vladimir Putin açısından bir diğer anlamı da bulunuyor. Putin, buraya ulaşırken “düşman” ülkelerin hava sahasından geçmeden hareket edebiliyor. Uzmanlar, bu durumun, Kremlin’in Kiev’i ve AB liderlerini devre dışı bırakıp doğrudan ABD ile müzakere etme isteği ile örtüştüğünü ifade ediyor.