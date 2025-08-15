Trump Ve Putin Alaska’da Buluştu

Dünya

ÜLKE LİDERLERİ SAVAŞI SONLANDIRMAK İÇİN BULUŞTU

Ukrayna-Rusya savaşını sona erdirme vaat eden ABD Başkanı Donald Trump, bu amaçla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. İki liderin görüşmesi, Alaska’da yapıldı.

GÖRÜŞME HAZIRLIKLARI

Trump, seçim kampanyasında sık sık belirttiği “savaşı sona erdirme” hedefi doğrultusunda Putin ile buluşma planını gerçekleştirdi. Yerel saatle 11.00’de (Türkiye saatiyle 22.13) yapılan zirve, dikkatle takip edildi.

İlk olarak Trump’ın uçağı Alaska’ya iniş yaptı. Ardından Putin’i taşıyan uçak, Elmendorf-Richardson Ortak Üssü’ne ulaştı.

KARŞILAMA VE GÖRÜŞME BAŞLANGICI

Putin ve heyeti üsse geldiği zaman Trump, Rus liderini uçağında karşıladı. İki lider, görüşme alanına birlikte bir araçla geçti.

ABD ve Rusya liderleri, 2019'dan bu yana ilk yüz yüze zirve için bir araya geliyor. Görüşmelerin gündemi kritik konuları kapsayacak.
İki Lider Üzerinden Uçak Geçti

Putin ve Trump'ın buluşması esnasında, bölgeden F-35 savaş uçakları ve B-2 bombardıman uçağı geçerek dikkatleri üzerine çekti.

