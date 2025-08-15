Trump Ve Putin Alaska’da Buluştu

ÜLKE LİDERLERİ SAVAŞI SONLANDIRMAK İÇİN BULUŞTU
Ukrayna-Rusya savaşını sona erdirme vaat eden ABD Başkanı Donald Trump, bu amaçla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. İki liderin görüşmesi, Alaska’da yapıldı.
GÖRÜŞME HAZIRLIKLARI
Trump, seçim kampanyasında sık sık belirttiği “savaşı sona erdirme” hedefi doğrultusunda Putin ile buluşma planını gerçekleştirdi. Yerel saatle 11.00’de (Türkiye saatiyle 22.13) yapılan zirve, dikkatle takip edildi.
TRUMP VE PUTİN ALASKA’DA BULUŞTU
İlk olarak Trump’ın uçağı Alaska’ya iniş yaptı. Ardından Putin’i taşıyan uçak, Elmendorf-Richardson Ortak Üssü’ne ulaştı.
KARŞILAMA VE GÖRÜŞME BAŞLANGICI
Putin ve heyeti üsse geldiği zaman Trump, Rus liderini uçağında karşıladı. İki lider, görüşme alanına birlikte bir araçla geçti.