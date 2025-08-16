Dünya

Trump Ve Putin Alaska’da Buluştu

trump-ve-putin-alaska-da-bulustu

ZİRVE ÖNCESİ HAZIRLIKLAR

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna–Rusya savaşını sona erdirme sözü vererek bu amaç doğrultusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska’da bir araya geldi. Trump, seçim kampanyasında sürekli olarak dile getirdiği “savaşı sona erdirme” hedefi doğrultusunda Putin ile görüşme planını gerçekleştirdi. İki liderin buluşması, yerel saatle 11.00’de (Türkiye saatiyle 22.13) yapıldı.

LİDERLER ALASKA’DA

Görüşme, Trump’ın uçağının Alaska’ya inişiyle başladı. Ardından Putin’i taşıyan uçak, Elmendorf–Richardson Ortak Üssü’ne ulaşmayı başardı.

KARŞILAMA VE İLK TEMAS

Putin ve beraberindeki heyet üsse geldiğinde Trump, Rus lideri uçağında karşıladı. İki lider, görüşme alanına aynı araçla geçti.

ÖNEMLİ

Gündem

Türkiye’de Nüfus Yaşlanıyor, Çocuk Azalıyor

Son açıklanan nüfus istatistikleri, Türkiye'deki 0-4 yaş grubundaki çocuk sayısının 2025'te 4 milyon 945 bin 831'e düşerek tarihsel bir dip yaptığına işaret ediyor.
Gündem

Eğitim Yılı Başlıyor, Çanta Zamlı

2025-2026 eğitim yılına yaklaşırken veliler, okul alışverişine hız verdi. Online harcamalar geçen yıla göre yüzde 45 artarken, en fazla satın alınan ürünler çantalar oldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.