Trump Ve Putin Alaska’da Buluştu

ZİRVE ÖNCESİ HAZIRLIKLAR

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna–Rusya savaşını sona erdirme sözü vererek bu amaç doğrultusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska’da bir araya geldi. Trump, seçim kampanyasında sürekli olarak dile getirdiği “savaşı sona erdirme” hedefi doğrultusunda Putin ile görüşme planını gerçekleştirdi. İki liderin buluşması, yerel saatle 11.00’de (Türkiye saatiyle 22.13) yapıldı.

LİDERLER ALASKA’DA

Görüşme, Trump’ın uçağının Alaska’ya inişiyle başladı. Ardından Putin’i taşıyan uçak, Elmendorf–Richardson Ortak Üssü’ne ulaşmayı başardı.

KARŞILAMA VE İLK TEMAS

Putin ve beraberindeki heyet üsse geldiğinde Trump, Rus lideri uçağında karşıladı. İki lider, görüşme alanına aynı araçla geçti.