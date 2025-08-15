Trump Ve Putin, Alaska’ya Gidiyor

BULUŞMA YERİ VE TARİHİ ÖNEMİ

ABD Başkanı Donald Trump ile Rus lider Vladimir Putin, 7 yıl aradan sonra Alaska’nın Anchorage kentindeki uzak bir askeri üs olan Elmendorf-Richardson Ortak Üssü’nde buluşacak. Bu yer, iki ülke arasındaki tarihi ve sembolik anlamı nedeniyle önemli bir tercih olarak öne çıkıyor. Zira, Alaska eyaleti 1860’lara kadar Rusya’ya aitti ve 1959’da resmen ABD eyaleti oldu. Anchorage, Alaska’nın güneyinde bulunan en büyük kent olup, nüfusun yaklaşık yüzde 40’ı burada yaşıyor.

ASKERİ ÜS VE TARİHİ BAĞLANTILAR

Elmendorf-Richardson Ortak Üssü, Alaska’nın en büyük askeri üssü olarak biliniyor. İkinci Dünya Savaşı sonrasında buraya defnedilen 11 Sovyet pilot ve personel, kenti Rusya açısından sembolik bir hale getiriyor. Hava Kuvvetleri’ne ait Elmendorf ve Kara Kuvvetleri’ne ait Fort Richardson’ın birleşimi olan bu üs, uzun zamandır ABD ordusunun Arktik operasyonları ve Rusya’nın bölgedeki faaliyetlerini izlemek amacıyla kullanılıyor. Üssün ana misyonu, ABD’nin Asya-Pasifik bölgesindeki çıkarlarını korumak.

SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDE STRATEJİK ÖNEMİ

Alaska ile Rusya arasında sadece 4,8 kilometrelik bir mesafe bulunan bu üs, Soğuk Savaş döneminde stratejik önem taşıyordu. Şu anda 32 binden fazla kişiye ev sahipliği yapan bu üs, Anchorage nüfusunun yaklaşık yüzde 10’una denk geliyor. Birçok ABD başkanının ziyaretine de tanıklık etmiş olan bu üs, eski Başkan Barack Obama’nın 2015 yılında burada yaptığı ziyaretle gündeme gelmişti. Obama, konaklama süresince Alaska’nın Kuzey Kutbu Dairesi içinde yer alan kesimine ayak basan ilk ABD Başkanı oldu. Ayrıca 2023 yılında Joe Biden da burada askerlere hitap etmişti.

RUSYA’NIN STRATEJİK AVANTAJLARI

Buluşma için Alaska’nın seçilmesinin bir diğer anlamı ise Rusya’nın burada “düşman” ülkelerin hava sahasından geçmeden ulaşım sağlaması. Uzmanlar, bu durumun Ukrayna ve Avrupa’ya kıyasla Kremlin’in doğrudan ABD ile muhatap olma isteği ile örtüştüğünü ifade ediyor. Bu durum, iki ülke arasındaki ilişkilerin seyrini etkileyecek unsurlar arasında yer alıyor.