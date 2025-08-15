Trump Ve Putin, Askeri Üste Buluşacak

İKİ LİDER ALASKA’DA BİR ARAYA GELİYOR

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya lideri Vladimir Putin, uzun bir zaman diliminin ardından bu kez Alaska’nın Anchorage kentinde bir askeri tesiste buluşuyor. Bu buluşma, Elmendorf-Richardson Ortak Üssü’nde gerçekleşecek ve iki ülke için tarihi ve sembolik anlam taşıyacak. Alaska, 1860’lara kadar Rusya’nın egemenliği altında kalmış ve 1959 yılında ABD eyaleti haline gelmiştir. Ayrıca, Anchorage şehri Alaska’nın en kalabalık kenti olup, nüfusun yüzde 40’ı burada yaşamaktadır.

ALASKA’NIN STRATEJİK ÖNEMİ

İkinci Dünya Savaşı sonrası 11 Sovyet askeri burada toprağa verilmiştir ve bu mezarlar, bölgenin Rusya açısından önemini artırmaktadır. Elmendorf-Richardson Ortak Üssü, Hava Kuvvetleri’ne ait Elmendorf ve Kara Kuvvetleri’ne ait Fort Richardson’ın birleşimiyle oluşur. Üs, zamanla ABD’nin Arktik operasyonlarını takip etmek ve Rusya’nın bölgede faaliyetlerini izlemek için kullanılmaktadır. Misyonu ise ABD’nin Asya-Pasifik bölgesindeki çıkarlarını korumaktır.

SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ’NDEN BUGÜNE

Bu bölge, Alaska ile Rusya arasında yalnızca 4,8 kilometrelik bir mesafe bulundurması nedeniyle Soğuk Savaş zamanında stratejik bir önem taşımaktadır. Üs, 32 bin üzerinde bir askeri personele ev sahipliği yaparak, Anchorage nüfusunun yaklaşık yüzde 10’una karşılık geliyor. Daha önceki birçok ABD Başkanı’nın ziyaretine de ev sahipliği yapmıştır. 2015’te Barack Obama buraya gelerek üç gün süreli bir konaklama gerçekleştirmiş ve bu bölgeye adım atan ilk ABD Başkanı olmuştur. Ayrıca, 2023 yılında Joe Biden, 11 Eylül saldırılarının 22. yıl dönümünde askerlere hitap etmiştir.

ALASKA’NIN SEÇİMİ VE RUSYA’NIN STRATEJİSİ

Buluşmanın Alaska’da yapılmasının Rusya açısından başka bir anlamı da bulunmaktadır. Vladimir Putin, burada “düşman” ülkelerin hava sahasından geçmeden bölgeye ulaşabiliyor. Uzmanlar, bu durumun Ukrayna ve Avrupa’dan uzakta olunmasıyla ilişkili olduğunu ve Kremlin’in doğrudan ABD ile muhatap olma arzusunu yansıttığını ifade ediyor.