Trump Ve Putin Askeri Üste Buluşuyor

BULUŞMANIN YERİ VE TARİHİ ANLAM

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya lideri Vladimir Putin, 7 yıl aradan sonra uzak bir askeri tesiste bir araya geliyor. Bu buluşmanın adresi, ABD’nin kuzeyindeki Alaska eyaletinin Anchorage kenti oldu. İki lider, Alaska’nın en büyük askeri üssü olan Elmendorf-Richardson Ortak Üssü’nde bir araya gelecek. Buluşma için seçilen bu yer, tarihsel ve sembolik olarak iki ülke arasında önemli bir yere sahip. Alaska, 1860’lara kadar Rusya’nın toprağıydı ve 1959’da ABD eyaleti oldu. Anchorage ise, Alaska’nın güneyinde yer alan ve nüfusun yüzde 40’ının yaşadığı en kalabalık kent.

ASKERİ ÜSSÜN TARİHSEL BAĞLANTISI

İkinci Dünya Savaşı sonrası, 11 Sovyet pilot ve personeli, Anchorage yakınlarda toprağa verildi. Mezarların varlığı, kenti Rusya açısından sembolik bir halde getiriyor. Elmendorf-Richardson Ortak Üssü, Hava Kuvvetleri’ne ait Elmendorf ve Kara Kuvvetleri’ne ait Fort Richardson’ın birleşiminden oluşuyor. Üs, ABD ordusunun Arktik operasyonlarını ve Rusya’nın bölgedeki hareketlerini izlemek amacıyla uzun süredir kullanılıyor. Üssün misyonu, ABD’nin Asya-Pasifik bölgesindeki çıkarlarını savunmak.

TARİHİ STRATEJİK ÖNEM

Alaska ile Rusya arasındaki en yakın nokta olarak bilinen bu üs, Soğuk Savaş dönemi için stratejik öneme sahipti. İki ülke arasındaki mesafe yalnızca 4,8 kilometre. Üs, 32 binden fazla kişiye ev sahipliği yapıyor ve Anchorage’ın nüfusunun yaklaşık yüzde 10’una karşılık geliyor. Bu askeri üs, birçok ABD başkanının ziyaretine de tanıklık etti. Eski Başkan Barack Obama, 2015’te üsse gitmiş ve Alaska’nın Kuzey Kutbu Dairesi içinde yer alan kesimine ayak basan ilk ABD Başkanı olarak tarihe geçmişti. 2023’te Joe Biden, 11 Eylül saldırılarının 22. yıl dönümünde üsteki askerlere hitap etti.

RUSYA İÇİN STRATEJİK SEÇİM

Zirve için Alaska’nın seçilmesi, Rusya açısından farklı bir anlam taşıyor. Vladimir Putin, buraya “düşman” ülkelerin hava sahasından geçmeden ulaşabiliyor. Uzmanlar, bu durumun Ukrayna ve Avrupa’dan uzakta olmasının Kremlin’in Kiev ve AB liderlerini devre dışı bırakıp doğrudan ABD ile muhatap olma isteği ile örtüştüğünü belirtiyor.