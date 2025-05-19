Trump Ve Putin Görüşmesi Sona Erdi

GÖRÜŞME DÜNYANIN GÖZÜNDEYDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi yaptı. İki saatten fazla süren bu görüşmenin ardından, Rus haber ajansına göre Putin, görüşmenin oldukça bilgilendirici ve faydalı olduğunu ifade etti. Putin, “Rusya gelecekteki barış görüşmeleri için Kiev ile bir memorandum üzerinde çalışmaya hazır. Ukrayna ile anlaşmaya varıldığı takdirde ateşkes mümkün. Genel olarak doğru yoldayız, Rusya ve Ukrayna her iki tarafa da uygun tavizler bulmalı. Krizin kökeninde yatan etkenler ortadan kaldırılmalı.” diye belirtti.

TRUMP SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Trump, cumartesi günü Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, “Görüşmenin konuları, haftada ortalama 5 binden fazla Rus ve Ukraynalı askerin öldürülmesine neden olan kan gölünün durdurulması ve ticaret olacak.” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Ukrayna ve Rusya temsilcilerinin İstanbul’da gerçekleştirdikleri yüz yüze görüşmelerin ardından geldi. İki ülke, üç yıl aradan sonra ilk kez doğrudan görüşme yaptı. Trump, daha önce Putin ile doğrudan konuşmadan barış görüşmelerinde önemli bir ilerleme kaydedilmeyeceğini ifade etmişti. Bu hafta başında gazetecilere, “Hoşunuza gitsin ya da gitmesin, Putin’le bir araya gelene kadar hiçbir şeyin olacağına inanmıyorum.” demişti.

KREMLİN’DEN YÜZ YÜZE GÖRÜŞME AÇIKLAMASI

Kreml’in sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı basın toplantısında, bir basın mensubunun Trump ile Putin’in yüz yüze görüşme hazırlığı olup olmadığına ilişkin sorusunu yanıtladı. Peskov, “Putin ve Trump arasında yüz yüze görüşme hazırlığı yok.” dedi.

PUTİN’DEN SONRA ZELENSKİ İLE GÖRÜŞECEK

Trump, Putin ile görüştükten sonra Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve NATO’nun çeşitli üyeleriyle görüşmeyi planlıyor. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD, İtalya, Fransa ve Almanya liderleriyle bir araya geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dünkü görüşmenin ardından sosyal medyada, “Yarın Başkan Putin, Başkan Trump tarafından önerilen ve Ukrayna ile Avrupa tarafından desteklenen 30 günlük koşulsuz ateşkesi kabul ederek barış istediğini göstermeli.” dedi. Avrupalı liderler, Putin’in barış konusunda ciddi olmadığını düşünüyor.

JD VANCE: ÇIKMAZ OLDUĞUNU KABUL EDİYORUZ

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, görüşme öncesinde, Washington’un Rusya’nın Ukrayna’daki savaşıyla ilgili görüşmelerin çıkmazda olduğunu kabul ettiğini söyledi. Vance, “Burada bir çıkmaz olduğunun farkındayız. Bence Başkan, Putin’e şunu söyleyecek: ‘Bak, ciddi misin? Bu konuda ciddi misiniz?'” dedi.