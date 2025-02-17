Trump ve Putin Suudi Arabistan’da Buluşacak

PUTİN’İN ÇATIŞMA İSTEĞİ

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya lideri Vladimir Putin’in Ukrayna’daki çatışmayı çözme niyetinde olduğunu ifade ediyor. Trump, Rus mevkidaşı ile Suudi Arabistan’da beklenen bir görüşme gerçekleştirebileceğini duyurdu. Bu bilgiyi paylaştığı sırada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy’in Rusya’nın NATO’ya yönelik tehdit olduğunu dile getiren açıklamalarına katılmadığını vurguladı.

GÖRÜŞME TARİHİ BELİRSİZ

Trump, bugün düzenlenen basın toplantısında Putin ile görüşmesi hakkında tarih vermedi ancak “Henüz tarih belirlenmedi, ancak çok yakında gerçekleşebilir” dedi. Bu açıklama, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin ilerleyebileceği yönünde umut veriyor.

PUTİN’İN ÇATIŞMA DURDURMA ARZUSU

ABD Başkanı, “Onun çatışmayı durdurmak istediğini düşünüyorum. Bunu görüyorum” şeklinde yorum yaptı. Rusya’nın tarih boyunca büyük zorlukları aştığını belirten Trump, “Hitleri ve Napolyon’u yendiler. Çok zamandır savaşıyorlar. Bunu çoktan yapıyorlar” ifadesini kullandı. Trump, son telefon görüşmesinde Putin’e bu isteği sorduğunu ve “Bunu bitirmek ve bunu hızlıca yapmak istediğini düşünüyorum” diyerek, Zelenskiy’in de aynı düşüncelere sahip olduğunu belirtti.

RUSYA’NIN NATO ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Trump ayrıca, Rusya’nın NATO için bir tehdit olmadığına dair inancını yineledi, bu durum uluslararası ilişkilerdeki dinamikleri yeniden şekillendirebilir.