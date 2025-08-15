Gündem

Trump Ve Putin Yüz Yüze Görüştü

trump-ve-putin-yuz-yuze-gorustu

ZİRVE HAZIRLIKLARI

Ukrayna-Rusya savaşını sona erdirme sözü veren ABD Başkanı Donald Trump, bu hedef doğrultusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska’da bir araya geliyor. Trump, seçim kampanyasında sıkça dile getirdiği “savaşı sona erdirme” vaadi doğrultusunda Putin ile görüşme planını hayata geçirdi. İki liderin buluşması yerel saatle 11.00’da (Türkiye saatiyle 22.13) gerçekleşiyor.

LİDERLERİN ALASKA’YA GİDİŞİ

Trump’ın uçağı önce Alaska’ya iniş yaptı. Ardından Putin’i taşıyan uçak, Elmendorf–Richardson Ortak Üssü’ne ulaştı.

KARŞILAMA VE İLK TEMAS

Putin ve ekipleri üsse geldiğinde Trump, Rus lideri uçağında karşıladı. Her iki lider, görüşme alanına aynı araçla geçerek ilk teması gerçekleştiriyor.

