Trump, Venezuela’ya Tehditte Bulundu

GERİLİM ZİRVEDEN YÜKSELİYOR

ABD, Karayipler bölgesinde Venezuela açıklarına bir denizaltı ve 7 savaş gemisinden oluşan bir deniz grubu göndermesiyle iki ülke arasındaki gerilim ciddi bir noktaya ulaşıyor. ABD Başkanı Trump, Oval Ofis’te düzenlediği basın toplantısında, ABD-Venezuela çatışmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Venezuela’ya ait savaş uçaklarının ABD donanma unsurlarına yakın uçmasıyla ilgili düşünceleri sorulduğunda, Trump “Bence başları belaya girecek.” dedi.

KARŞILIKLI ADIMLARLA ARTAN GERGİNLİK

Trump, “Onlara bunu söylüyoruz. Tehlikeli bir pozisyonda uçarlarsa, kaptanlarımız ne yapmak istediklerine kendileri karar verir.” şeklinde açıklama yaparak, “Eğer bizi tehlikeli bir duruma sokarlarsa o uçaklar düşürülecek.” ifadesini kullandı. Daha önce başkanlık kararnamesi imzalayarak “Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele” söylemiyle ordunun daha fazla etkin kullanılmasını talep eden Trump, Maduro’nun on yılı aşkın süredir uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu olduğu iddialarını gündeme getirdi. ABD Hazine Bakanlığı, Maduro’nun liderliğindeki “Cartel de los Soles” adlı karteli “Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist” olarak tanımlamıştı.

ABD yönetimi, 8 Ağustos’ta Maduro’nun yakalanmasına dair bilgi veren kişiye daha önce 25 milyon dolar olan ödülü 50 milyon dolara yükseltmişken, Maduro’nun Trump’a meydan okumasından sonra ABD, Venezuela açıklarına doğru bir denizaltı ve 7 savaş gemisinden oluşan bir flotayı göndermiş durumdadır.