Trump: “Washington 14 Gün İçi Suçsuz Olacak”

KAMU GÜVENLİĞİ ACİL DURUMU İLANI

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington’da güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek amacıyla “kamu güvenliği acil durumu” ilan ettiğini açıkladı. Bu durumneticesinde, kentteki araç gasp suçlarının yüzde 87 azaldığını belirtti. Trump, sosyal medya hesabından “Washington’da güvenliği artırmak ve suçu önlemek amacıyla alınan kararlarla ilgili değerlendirmede” bulundu.

SUÇ ORANLARI DÜŞÜYOR

Bu acil durumun ardından araç gasp suçunun büyük ölçüde azalmasıyla birlikte, Trump, “diğer tüm suç kategorilerinin de büyük ölçüde azaldığını” ifade etti. Ayrıca, Trump, “Washington DC, planlanandan çok daha hızlı bir şekilde, sadece 14 gün içinde suçsuz bölge olacak.” dedi.

Trump, görevi süresince Washington DC’nin yerel yönetimini suç ve evsizlik konularında başarısız olmakla suçladı. Kentte suç oranlarının arttığını ve Washington’un güvenli, temiz ve yaşanabilir bir yer haline gelmesi gerektiğini vurguladı. Bu bağlamda, kent yönetiminin federal hükümet tarafından kontrol altına alınması gerektiğini savundu. 11 Ağustos’ta, “güvenliği sağlamak ve evsizleri sokaklardan temizlemek” gerekçesiyle Washington polis birimini federal kontrol altına aldı ve kente 800 kadar Ulusal Muhafız göndermişti.