Trump: “Washington, 14 Gün İçinde Suçsuz Bölge Olacak”

GÜVENLİK DURUMUNDAKİ DEĞİŞİM

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington’da güvenliği artırmak ve suç oranlarını düşürmek adına “kamu güvenliği acil durumu” ilan etmesinin ardından araç gasp suçunun yüzde 87 oranında azaldığını duyurdu. Trump, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Washington’da “güvenliği artırmak ve suçu önlemek” için alınan kararlar hakkında bilgi verdi. Bu acil durum sonrası, araç gasp suçlarının büyük ölçüde düştüğünü söyleyen Trump, başkentteki diğer suç kategorilerinin de önemli oranlarda azalma gösterdiğini belirtti. “Washington DC, planlanandan çok daha hızlı bir şekilde, sadece 14 gün içinde suçsuz bölge olacak” ifadesini kullandı.

YEREL YÖNETİME ELEŞTİRİ

Başkanlık görevine geldiğinden beri Trump, Washington DC’nin yerel yönetimini suç ve evsizlikle mücadelede yetersiz bulmuştu. Kente dair yaptığı açıklamalarda, suç oranlarının arttığını ve buranın güvenli, temiz ve yaşanabilir bir yer haline gelmesi gerektiğini sürekli vurgulamıştı. Kent yönetiminin federal hükümet tarafından devralınması gerekliliğini savunan Trump, 11 Ağustos’ta Washington’da güvenliği sağlamak ve evsizleri sokaklardan uzaklaştırmak amacıyla polis birimini federal denetim altına aldı ve kente yaklaşık 800 Ulusal Muhafız gönderdi.