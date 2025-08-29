Dünya

Trump: “Washington 14 Günde Suçsuz Olacak”

GÜVENLİK DURUMU VE ARAÇ GASP SUÇLARININ AZALMASI

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington’da güvenliği artırmak ve suç oranlarını düşürmek amacıyla “kamu güvenliği acil durumu” ilan etmesinin ardından kentteki araç gasp suçunun yüzde 87 azaldığını açıkladı. Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Washington’da “güvenliği artırmak ve suçu önlemek” için alınan kararlara dair değerlendirmelerde bulundu. İlan edilen acil durumun sonrasında Washington’daki araç gasp suçlarının önemli ölçüde azaldığını söyleyen Trump, “diğer tüm suç kategorilerinin de büyük ölçüde azaldığını” vurguladı. Trump, “Washington DC, planlanandan çok daha hızlı bir şekilde, sadece 14 gün içinde suçsuz bölge olacak.” ifadesini kullandı.

SUÇLA MÜCADELEDE YEREL YÖNETİME ELEŞTİRİ

Başkanlık görevi süresince Trump, Washington DC’nin yerel yönetimini suç ve evsizlik konularında başarısız olmakla eleştirdi. Suç oranlarının arttığını, kentin güvenli, temiz ve yaşanabilir bir yer haline gelmesi gerektiğini sıkça dile getiren Trump, kent yönetiminin federal hükümet tarafından devralınması gerektiğini öne sürdü. 11 Ağustos’ta aldığı bir kararla, “Washington’da güvenliği sağlamak ve evsizleri sokaklardan temizlemek” gibi sebeplerle Washington polis birimini federal kontrol altına almış ve kente yaklaşık 800 Ulusal Muhafız gönderilmesini sağlamıştı.

