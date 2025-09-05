Trump: Yakında Putin ile görüşeceğim

ABD BAŞKANINDAN TARİHİ KARAR

ABD Başkanı Donald Trump, 200’üncü başkanlık kararnamesine imza attı ve Savunma Bakanlığı’nın adını ‘Savaş Bakanlığı’ olarak değiştirdi. Bu yeni ad değişikliği, bakanlığın daha güçlü bir imaj sergileyeceğini ifade ediyor.

PUTİN İLE GÖRÜŞME PLANI

İmza töreninde, 3 hafta önce Alaska’da bir araya geldiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın zamanda görüşeceğini belirten Trump, “Bu savaşı bitireceğiz. Birçok savaşı durdurdum ama Rusya-Ukrayna Savaşı’nı bitirmek en zoru.” ifadelerini kullandı. Bu savaşın sona ermesi amaçlanan yeni politikalarla mümkün olabileceği düşünülüyor.

GEÇMİŞE GÖNDERME YAPILIYOR

Savunma Bakanı, bundan sonra resmi yazışmalarda ve törenlerde ‘Savaş Bakanı’ unvanını kullanacak. Trump ve ekibi, ‘savunma’ kelimesinin pasif bir anlam taşıdığını ve ‘savaş’ kelimesinin daha güçlü imaj oluşturduğunu savunuyor. Beyaz Saray da bu değişikliğin ABD tarihindeki ‘Savaş Bakanlığı’ adı altında elde edilen zaferlere vurgu yaptığını bildiriyor.

PENTAGON ADI DEVAM EDİYOR

Bakanlığın resmi adının kalıcı şekilde değişmesi için ABD Kongresi’nin onayı gerekiyor. Bu nedenle Trump’ın kararnamesi yalnızca ikincil kullanım için geçerli olacak. ABD’de Savunma Bakanlığı, resmi olarak dev yerleşkesine atfen genellikle ‘Pentagon’ olarak adlandırılıyor ve bu isim kullanıma devam edecek.