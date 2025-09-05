Trump: Yakında Putin ile görüşeceğim

TRUMP’IN YENİ KARARNAMESİ

ABD Başkanı Donald Trump, 200’üncü başkanlık kararnamesine imza attı. Bu kararla birlikte Savunma Bakanlığı’nın adı ‘Savaş Bakanlığı’ olarak değiştirildi.

PUTİN İLE GELECEK GÖRÜŞME

İmza töreninde üç hafta önce Alaska’da buluştuğu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın zamanda yeniden bir araya geleceğini belirten Trump, “Bu savaşı bitireceğiz. Birçok savaşı durdurdum ama Rusya-Ukrayna Savaşı’nı bitirmek en zoru.” şeklinde ifadelerde bulundu.

BİR TARİHSEL DEĞİŞİKLİK

Yeni düzenlemeye göre Savunma Bakanı, resmi yazışmalarda ve törenlerde ‘Savaş Bakanı’ unvanını kullanacak. Trump ve ekibi, ‘savunma’ kelimesinin fazla pasif bir imaj verdiğini ve ‘savaş’ adının daha güçlü bir çağrışım yaptığını savunuyor. Beyaz Saray’a göre bu değişim, ABD’nin tarihindeki ‘Savaş Bakanlığı’ altında kazanılan zaferlere de atıfta bulunuyor. 1789’dan 1947’ye kadar ABD’de ‘Savaş Bakanlığı’ vardı.

PENTAGON ADI SÜRECEK

Bakanlığın resmi adının kalıcı olarak değişebilmesi için ABD Kongresi’nin onayı gerekiyor. Bu nedenle Trump’ın kararnamesi, yalnızca ikincil kullanım için geçerli olacak. ABD’de Savunma Bakanlığı, genel olarak dev yerleşkesine atfen ‘Pentagon’ adıyla da anılıyor ve bu ismin kullanımı devam edecek.