Trump Yönetimi Federal İşten Çıkarmaları Gerçekleştirdi

İŞTEN ÇIKARMA SINIRLAMALARI

İşten çıkarılanların büyük çoğunluğu, deneme süresindeki çalışanlar veya belirli bir zaman dilimi olan “süreli” sözleşmeli personel oldu. ABD Gelir İdaresi, Tüketici Finansal Koruma Bürosu ve ABD Tarım Bakanlığı gibi bazı kurumların çalışanları işten çıkarıldıklarını veya meslektaşlarının işten çıkarmalar hakkında bilgilendirildiğini aktardı. Bu kurumlarda daha fazla işten çıkarma öncesinde beklenti olduğu ifade ediliyor.

AFGE’DEN KAMU PERSONELİNE YÖNELİK AÇIKLAMA

Amerikan Kamu Çalışanları Federasyonu (AFGE) temsilcisi, Axios’a yaptığı açıklamada, hükümetin insan kaynakları departmanı olan ABD Personel Yönetim Ofisi’ndeki (OPM) kariyer iletişimi alanında görevli 18 personelin tamamının işten çıkarıldığını belirtti. 13 Şubat tarihinde, saat 14.30 sularında OPM, deneme süresindeki çalışanlarına video görüşmeleri ile işten çıkarıldıklarını bildirerek, bu kişilerin saat 15.00’e kadar binayı terk etmeleri gerektiğini söyledi.

GİBİ KURUMLARDAKİ İŞTEN ÇIKARMALAR

Gazi İşleri Bakanlığı, 13 Şubat’ta 1000’den fazla çalışanın işten çıkarıldığını doğruladı. CNN’in aktardığına göre, ABD Orman Hizmetleri’nde 3 bin 400 kişi, Enerji Bakanlığı’nda ise 2 bin kişi işten çıkarıldı. Ayrıca, STAT News’e göre Sağlık Bakanlığı’nda 5 bin 200 kişi işten çıkarma sürecine tabi oldu.

FEDERAL HÜKÜMET DEĞİŞİMİ

OPM’den bir sözcü, Axios’a yaptığı açıklamada, deneme süresini “iş başvuru sürecinin devamı” olarak nitelendirdi. Bu durumun, kurumların işe alımlarının dondurulması ışığında ve Trump yönetiminin federal hükümeti yeniden yapılandırma çabalarını desteklemek amacıyla serbest hareket ettikleri anlamına geldiğini iletti.

BEYAZ SARAY’DAN RESMİ AÇIKLAMA BEKLENTİSİ

Henüz toplamda kaç kişinin işten çıkarıldığına dair bir açıklama yok. Beyaz Saray, Axios’un konuya ilişkin yorum talebine yanıt vermedi.