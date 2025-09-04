Trump Yönetimi Hakkında Dava Açıldı

DAVANIN AÇILMASI

ABD’nin başkenti Washington’da, Başkan Donald Trump yönetimine karşı “kamu güvenliği acil durumu” çerçevesinde yasalara aykırı eylemler gerekçesiyle dava açıldı. CNN’in haberine göre, Washington Başsavcısı Brian Schwalb tarafından başlatılan davada Trump, “yerel yönetimin izni olmadan başkente asker göndererek ABD Anayasası ve federal yasaları ihlal etmekle” suçlanıyor. Schwalb, birçok eyaletten gelen Ulusal Muhafızların “yetkileri dışındaki” sokaklarda devriye gezip arama yaptıklarını belirtti. Bu durumun şehrin özerk yapısına olumsuz etkiler yaptığını vurgulayan Schwalb, aynı zamanda muhafızların turizm sektörüne ve yerel ekonomiye zarar verdiğini dile getirdi. Dava dilekçesinde “Hiçbir Amerikan yargı bölgesi istemeden askeri işgale maruz bırakılmamalıdır” ifadelerine yer verildi.

KAMU GÜVENLİĞİ ACİL DURUMU

Ne olmuştu? 11 Ağustos’ta Washington’da “güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek” amacıyla Trump tarafından “kamu güvenliği acil durumu” ilan edilmişti. Trump, Washington polisini federal kontrol altına alacaklarını ve Ulusal Muhafızları kente getireceklerini açıklamıştı. ABD Adalet Bakanlığı, Uyuşturucuyla Mücadele Dairesinin (DEA) başındaki Terry Cole’u Metropolitan Polis Departmanının “Acil Durum Polis Komiseri” olarak atamıştı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 14 Ağustos’ta 800 Ulusal Muhafızın başkentteki görev yerlerine yerleştirildiğini bildirmişti. Ayrıca Cumhuriyetçi eyaletler West Virginia, South Carolina ve Ohio, acil durum kapsamında bölgeye yüzlerce Ulusal Muhafız göndermeye karar vermişti.