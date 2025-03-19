Trump Yönetimi İşten Çıkartmalara Devam Ediyor

PENTAGON’DA BÜYÜK BIR KESİNTİ PLANLANIYOR

Associated Press haber ajansında yayımlanan ve savunma yetkililerine dayandırılan bilgilere göre, Savunma Bakanlığı’nın 50 ila 60 bin sivil çalışanın işine son vereceği belirtiliyor. Habere göre, Trump yönetiminin daha önce federal çalışanlara yaptığı “gönüllü istifa” çağrısına yanıt veren yaklaşık 21 bin sivil çalışanın, gelecekte kurumdan ayrılması bekleniyor. Yetkililer, 900 binden fazla sivil iş gücüne sahip olan Pentagon’un iş gücünde yüzde 5 ila yüzde 8 oranında bir kesinti yapmayı planladığı ve bunun için bakanlığın rutin olarak ayrılan işçilerin yerini doldurmayarak aylık yaklaşık 6 bin pozisyonu azaltmayı hedeflediği bilgisini verdi. ABD Başkanı Donald Trump ile Hükümet Verimliliği Departmanı’nın (DOGE) sorumlu ismi Elon Musk, federal hükümetin küçültülmesi gerektiğini ifade ediyor.

San Francisco bölge mahkemesinde yargıç William Alsup, işten çıkarılan federal çalışanlarla ilgili davada Trump yönetimi aleyhinde bir karar aldı. Yargıç, Beyaz Saray’ın federal çalışanları işten çıkarma yetkisinin bulunmadığını belirtti ve Gazilik İşleri, Tarım, Savunma, Enerji, İçişleri ve Hazine bakanlıkları gibi kurumlarda Trump yönetimi tarafından işten çıkarılanların bir an önce geri alınması talimatını verdi. Trump yönetiminin toplu işten çıkarmalarına karşı yürütülen dava, San Francisco’daki bir davadan ibaret değil, ülke genelinde benzer birçok dava da bulunuyor. ABD Başkanı Trump, göreve geldikten sonra Elon Musk’ı Hükümet Verimliliği Departmanı’nın başına getirerek federal kurumlarda binlerce kişinin işine son vermişti. Özellikle yeni işe alınanları hedefleyen toplu işten çıkarmalar, ülke genelinde birçok sendika ve kuruluşun Trump hükümetine dava açmasına yol açtı.