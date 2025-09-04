Trump Yönetimine Dava Açıldı

DAVA AÇILDI

ABD’nin başkenti Washington’un yetkilileri, Başkan Donald Trump yönetimini “kamu güvenliği acil durumu” adı altında kente Ulusal Muhafız konuşlandırarak yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle dava ediyor. CNN’in aktardığı bilgiye göre, Washington Başsavcısı Brian Schwalb tarafından açılan davada, Trump, “yerel yönetimin izni olmadan başkente asker göndererek ABD Anayasasını ve federal yasaları çiğnemekle” suçlanıyor. Schwalb, çoğunluğu eyalet dışından gelen Ulusal Muhafızların “yetkilerinin ötesinde” sokaklarda devriye gezip arama yaptığını belirtti. Bu durumun şehrin özerk yapısına zarar verdiğini vurgulayan Schwalb, ayrıca muhafızların turizm faaliyetlerine ve dolayısıyla yerel ekonomiye olumsuz etkide bulunduğunu ifade etti. Dava dilekçesinde “Hiçbir Amerikan yargı bölgesi istemeden askeri işgale maruz bırakılmamalıdır” ifadelerine yer verildi.

NEDENİ NE?

Washington’da “güvenliği sağlama ve suç oranlarını düşürme” amacıyla 11 Ağustos’ta “kamu güvenliği acil durumu” ilan eden Trump, Washington polisini federal kontrol altına alacaklarını ve Ulusal Muhafızları kente yerleştireceklerini açıklamıştı. ABD Adalet Bakanlığı, Uyuşturucuyla Mücadele Dairesinin (DEA) yöneticisi Terry Cole’u, Metropolitan Polis Departmanının “Acil Durum Polis Komiseri” olarak atamıştı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise 14 Ağustos’ta 800 Ulusal Muhafızın, başkentteki görev alanlarına yerleştirildiğini duyurmuştu. Cumhuriyetçi yönetimlere sahip West Virginia, South Carolina ve Ohio gibi eyaletler, acil durum çerçevesinde yüzlerce Ulusal Muhafız’ı bölgeye göndermeye karar verdi.