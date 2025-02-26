Trump: Zelenski Cuma ABD’yi Ziyaret Edecek

DUA İLE BAŞLAYAN KABİNE TOPLANTISI

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği ilk kabine toplantısında dua ile başladı ve gündemdeki konulara dair değerlendirmelerde bulundu. Trump, konuşmasının girişinde Rusya ve Ukrayna ile yaptığı önemli görüşmeleri vurguladı. “Devlet Başkanı Zelenskiy cuma günü gelecek, bu artık kesinleşti ve bir anlaşma imzalayacağız, bu çok büyük bir anlaşma olacak.” dedi. Anlaşmanın hem ABD hem de Ukrayna’nın yararına olacağına dikkat çeken Trump, “Ukrayna için de harika bir anlaşma çünkü bizi oraya götürüyorlar ve orada çalışacağız. Bu şekilde otomatik bir güvenlik sağlanmış olacak çünkü biz oradayken kimse bizim insanlarımızla uğraşamayacak.” şeklinde konuştu.

UKRAYNA İÇİN HARCANAN MİKTAR

Trump, ABD’nin savaşın başından beri Ukrayna için 350 milyar dolar harcadığını ve Joe Biden yönetiminin bu miktarı geri istemeyi hiç düşünmediğini belirtti. “Biz Ukrayna’da 350 milyar dolar harcadık, Avrupa 100 milyar dolar harcadı. Onlar paralarını geri aldı, biz ise almadık. Biz almaya hakkımız olan şeyi almak istiyoruz.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Rusya’ya yönelik yaptırımların barış anlaşması müzakerelerinin bir parçası olmadığını vurguladı. “Şu an bu konu, anlaşmaların bir parçası değil, önce bir anlaşma yapıp yapamayacağımızı görmek istiyorum, sonra yapacağız.” diyerek gelecekte olası yaptırımların kalabileceğine işaret etti.

UKRAYNA VE NATO ÜYELİĞİ

Ukrayna’nın NATO’ya giremeyeceğini belirten Trump, “Bence her şeyin başlamasının nedeni muhtemelen buydu.” dedi. Ukrayna’nın güvenliğinin gelecekte nasıl sağlanacağı konusunda Avrupa’yı işaret eden Trump, “Buna çok fazla güvenlik garantisi vermeyeceğim. Bunu Avrupa’ya yaptıracağız çünkü Avrupa onların kapı komşusu.” şeklinde ifade etti. Ukrayna ile nadir elementler açısından bir ortaklık oluşturacaklarını da sözlerine ekledi.

AVRUPA BİRLİĞİ HAKKINDA DEĞERLENDİRME

Trump, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine %25’lik tarifeler getireceğini hatırlattı ve özellikle bugüne kadar AB’den gelen arabalara gümrük vergisi uygulamadıklarını belirtti. AB’nin kuruluş amacına dair, “Dürüst olalım, Avrupa Birliği, ABD’yi mahvetmek için kuruldu. Amacı buydu ve bu konuda iyi iş çıkardılar. Ama şimdi ben başkanım, misilleme yapamazlar.” yorumunu yaptı.

GAZZE’DEKİ SÜRECİN DEVAMI İSRAİL’E AİT

Gazze’deki ateşkesin ilk aşamasının sona erdiğine dair sorulan bir soru üzerine Trump, bu konudaki kararın İsrail’e ait olduğunu ifade etti. “Bugün gelen 4 cesedi gördüğümde hayal kırıklığına uğradım. Bu konuda ne yapacağına İsrail’in karar vermesi gerekecek.” dedi.

AFGANİSTAN ÇEKİLMESİ ELEŞTİRİSİ

Trump, Biden döneminde birçok alanda işlerin kötü gittiğini ve Afganistan’dan çekilme sürecinin de buna dahil olduğunu savundu. “Olayın ele alınış şekli çok kötüydü. Bagram Hava Üssü’nden yapılması gerekirdi.” diyerek durumu eleştirdi. Bagram Hava Üssü’nün dünyadaki en büyük üslerden biri olduğunu ve Biden yönetiminin bu üssü Çin’e terk ettiğini ifade etti. “Şu anda orayı kimin işgal ettiğini biliyorsunuz: Çin.” diyerek Biden’ın yanlış bir karar verdiğini belirtti.

GELECEKTEKİ İLİŞKİLER ÜZERİNE GÖRÜŞLER

Trump, başkan olduktan sonra birçok ülke ile ilişkilerde iyileştirme sağladığını aktardı ve bunun zaman alsa da önemli olduğunu söyledi. Çin ile ilişkilerin rekabetçi olacağını vurgulayan Trump, “Ama bizden faydalanamayacaklar. Biden ne yaptığını bilmiyordu.” şeklinde konuştu. Kanada için ise bir kez daha “ABD’nin 51. eyaleti” nitelendirmesinde bulundu ve “ABD savunması olmasa Kanada’nın kendini savunabilecek bir ülke olmadığını” savundu.