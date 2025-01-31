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TSK’dan İhraç Edilen Teğmenlerin Açıklaması

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DISIPLIN SORUŞTURMASI KARARI

Kara Harp Okulu’nda düzenlenen resmi mezuniyet töreninde, kılıçlı yemin sonrası başlatılan disiplin soruşturmasında Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 5 teğmenin Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihracına karar verdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Önceliği müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır” ifadesine yer verildi.

TEĞMENLERDEN TEPKİ

Gazeteci Yıldız, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, ihraç kararı verilen teğmenlerin tepkisini aktardı. Yıldız, “Teğmenlerden karara gelen ilk tepki: ‘Beklediğimiz şeydi. Vatan sağ olsun'” şeklinde bir ifade kullandı.

MEDYA HABERİ

30 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilen Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından, teğmenlerin “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atarak kılıç çattıkları esnada bir disiplin soruşturması başlatılmıştı. Bu soruşturma sonucu, 5 teğmen hakkında “Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ayırma” cezası talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Ayrıca, tören sırasında teğmenlerin alay, tabur ve bölük komutanları hakkında da soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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