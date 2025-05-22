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Tsk’dan İhraç Yetkisi Çıkıyor!

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TORBA KANUN TEKLİFİ GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 35 maddeden oluşan torba kanun teklifinin görüşmeleri sürüyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü ve AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Cumhurbaşkanı’na Jandarma, Sahil Güvenlik ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) teğmen ve albay rütbesindeki askerleri ihraç etme yetkisi verilmesini içeren maddelerin komisyondan çıkarılacağını ve bu maddelerin yeniden değerlendirileceğini ifade ediyor.

TSK personelinin rütbe bekleme sürelerinin Cumhurbaşkanlığı kararıyla değiştirilebilmesine yönelik hükümde ise geri adım atılmayacağı bildiriliyor. Muhalefet partileri, özellikle CHP, bu düzenlemenin daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğini hatırlatarak, Anayasa’ya aykırılık iddialarını komisyonda bir kez daha gündeme getiriyor.

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“Erdoğan, Yeni Anayasa ve Adaylık Üzerine Açıklama Yaptı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Anayasa çalışmalarının adaylıkla ilişkilendirilmesini eleştirerek, bunun ülke için bir gereklilik olduğunu vurguladı ve bir daha aday olma isteği taşımadığını ifade etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Anayasa Açıklaması Yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Anayasa çalışmalarının kendi yeniden adaylığı ile bağlantılı olmadığını belirterek, bunun ülke için önem taşıdığını vurguladı. Adaylık kaygısı taşımadığını ifade etti.

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