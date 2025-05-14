TTB Montaj Süresi 30 Haziran 2025

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MONTAJ SÜRESİNİ UZATTI

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), akaryakıt satışlarında vergi denetimini artırmak amacıyla hayata geçirilen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) çerçevesinde, yeni nesil taşıt tanıma birimi (TTB) montaj süresinin uzatıldığını duyurdu. Taşıt sahipleri için “2 Haziran 2025 tarihine kadar gerekli kayıt ve başvuru işlemlerini tamamlamaları halinde, araçlarına TTB montajı için tanınan sürenin 30 Haziran 2025’e kadar uzatıldığı” ifade edildi. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yaptığı açıklamada, akaryakıt harcamalarının gider gösterilmesine bakılmaksızın UTTS kapsamındaki tüm taşıt sahiplerinin yukarıda belirtilen tarihlere uyarak hareket etmeleri gerektiği vurgulandı.

TTB TAKTIRMA ZORUNLULUĞU

GİB tarafından, UTTS Uygulama Genel Tebliği çerçevesinde; kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dâhil olan ve işte kullanılan taşıtlar için TTB taktırılma zorunluluğu getirilmişti. Bu kapsamda, “TTB, TTO ve diğer donanımlara ilişkin olarak gerekli kayıt ve başvuru işlemlerinin 2 Haziran 2025 tarihine kadar utts.gov.tr adresinden yapılması” şartıyla mükelleflere montaj için tanınan sürenin 30 Haziran 2025 tarihine kadar uzatıldığı açıklandı.

VERGİ GÜVENLİĞİ VE DENETİM ETKİNLİĞİ ARTIRILACAK

Akaryakıt istasyonlarında yapılan satış işlemlerinde vergi güvenliğini sağlamak ve denetim etkinliğini artırmak için kurulan sistem, usulsüz fiş ve faturalardan kaynaklanan vergi kayıplarının önüne geçmeyi amaçlıyor. Sisteme geçiş için; akaryakıt harcamalarının gider gösterilmesine bakılmaksızın, vergi mükelleflerinin kiralama yoluyla edindikleri veya işletmelerine dâhil olan ve işte kullandıkları taşıtların, 2 Haziran 2025 tarihine kadar gerekli kayıt ve başvuru işlemlerini yaparak, en geç 30 Haziran 2025 tarihinde araçlarına TTB taktırma zorunluluğu bulunuyor.

MOTOSİKLETLER İÇİN DE GEÇERLİ

İşletme adına kayıtlı ve kiralama yoluyla edinilen motosiklet sahiplerinin de, akaryakıt harcamaları için gider gösterilmesine bakılmaksızın, 2 Haziran 2025 tarihine kadar utts.gov.tr adresinden gerekli kayıt ve başvuru işlemlerini yaparak, en geç 30 Haziran 2025 tarihine kadar araçlarının TTB montajını tamamlamaları gerekiyor.

CEZA İLE KARŞILAŞILABİLİR

UTTS kapsamında düzenlenmeyen belgeler, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK)’nun 227’nci maddesi gereği vergi kanunları açısından hiç düzenlenmemiş kabul edileceği için, belirtilen süre içinde yükümlülüklerini yerine getiremeyen mükellefler akaryakıt harcamalarını gider olarak gösteremiyor. Ayrıca, belirtilen süre içinde yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeyen UTTS kapsamında taşıt sahipleri, “Özel Usulsüzlük Cezalarının” 7 bin Türk lirasından başlayarak 140 bin Türk lirasına kadar ulaşabileceği konusunda bilgilendiriliyor. Yetkililer, mükellefleri mağduriyet yaşamamaları ve cezai müeyyide ile karşılaşmamaları adına yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeleri hususunda uyarıyor.