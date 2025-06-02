Tugay, Canlı Yayında Dikkat Edin!

GREVEN BEŞİNCİ GÜNDE İLERLEME

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çalışan, Genel-İş Sendikasına üye işçilerin başlattığı grev, beşinci gününe girdi.

BAŞKANIN ÇÖP TOPLAMA MÜDAHALESİ

Grev nedeniyle İzmir’in Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon bölgelerinde biriken çöpler, çevreye kötü bir görüntü oluşturdu. Bu durum üzerine, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, gece saatlerinde sahaya inerek çöp toplamaya başladı. Eldivenlerini giyerek çalışmalara katılan Tugay ile, bu duruma itiraz eden DİSK Genel İş 2 No’lu Şube Başkanı Ercan Gül arasında tartışma yaşandı. İşçiler “Bu çöp bizim ekmeğimiz. İşçi ekmeğini koruyor” sözleriyle durumu savunurken, Başkan Tugay “Grev yapan insanlar işyerini terk eder ve evlerine gider. Sizin işinizi ben yapıyorum burada. İzmir’in hakkını yedirmeyeceğim size” dedi.

CANLI YAYINDA AÇIKLAMALAR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, TELE-1 canlı yayınına katılarak değerlendirmelerde bulundu. Yayın spikeri İnan Demirel’in “Sayın Başkan, İzmir’de dün akşam çok topladınız, çöp topladığınız için sizi grev kırıcılıkla suçlayanlar oldu” sorusuna Tugay, “4,5 milyon İzmirliyi temsil eden bir belediye başkanıyım. Ben sendika üyesi miyim de grev kırıcı olacağım, bu ifadelerinizi düzeltin, sözlerinize dikkat edin” şeklinde yanıt verdi.