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Ekonomi

TÜİK Dış Ticaret Verilerini Güncelledi

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DÜZELTME AÇIKLAMASI YAPILDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün yayınlanan Dış Ticaret İstatistikleri Eylül 2024 Haber Bülteni için bir düzeltme duyurusu yaptı. Kurum, bültenin hazırlık aşamasında geçmiş aylara ait gümrük beyannamelerinde yapılan düzeltmelerin istatistiklere yansıdığı sırada teknik bir sorun yaşandığını belirtti. Bu durum, ocak-ağustos dönemi verilerinin eksik yayımlanmasına neden oldu.

GÜNCELLEME SÜRECİ TAMAMLANDI

TÜİK, Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan dış ticaret istatistiklerinin tekrar gözden geçirilip güncellendiğini ve bültenin eksiksiz olarak yeniden yayımlandığını duyurdu. Eylül 2024 verilerinde ise herhangi bir eksiklik veya hata bulunmadığı ifade edildi. Kaynak: CNBC-E

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