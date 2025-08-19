TÜİK İŞSİZLİK ORANINI AÇIKLADI

İŞ GÜCÜ VERİLERİ AÇIKLANDI

TÜİK, yılın ikinci çeyreğine ait iş gücü verilerini paylaştı. Verilere göre, gerçek işsizlik oranı yüzde 32’ye ulaştı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsizlik sayısı 2025 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe nazaran 106 bin kişi artarak 3 milyon 34 bin kişi oldu. İşsizlik oranı, 0,3 puan artışla yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 66,1, kadınlarda ise yüzde 32,1 olarak kaydedildi.

ATAL İŞ GÜCÜ NİTELİĞİ

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı, 2025 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 3,5 puanlık artış ile yüzde 32,0 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin birleşik oranı yüzde 22,1 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin birleşik oranı yüzde 20,2 olarak tahmin ediliyor.

İSTİHDAMDA DÜŞÜŞ GÖRÜLÜYOR

İstihdam edilenlerin sayısı, 2025 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 41 bin kişi azalarak 32 milyon 435 bin kişiye geriledi. İstihdam oranı ise 0,2 puanlık bir azalışla yüzde 48,9 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,1, kadınlarda ise yüzde 32,1 olarak belirlendi.