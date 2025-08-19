TÜİK İşsizlik Oranını Açıkladı!

İŞ GÜCÜ VERİLERİ AÇIKLANDI

TÜİK, yılın ikinci çeyreğine ilişkin iş gücü verilerini paylaştı. Verilere göre gerçek işsizlik oranının yüzde 32’ye ulaştığı belirtiliyor. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına dayanan bu verilere göre, 15 ve daha yukarı yaştaki bireylerde işsiz sayısı 2025 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 106 bin kişi artarak 3 milyon 34 bin kişiye yükseldi. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık bir artışla yüzde 8,6 seviyesine geldi. Bu oran erkeklerde %66,1, kadınlarda ise %32,1 olarak kaydedildi.

ATAL İŞ GÜCÜ ORANI YÜKSELDİ

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı, 2025 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 3.5 puanlık artış göstererek yüzde 32,0 seviyesine ulaştı. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 22,1 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,2 olarak tahmin ediliyor.

İSTİHDAM ORANI DÜŞÜŞ GÖSTERDİ

İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 41 bin kişi azalarak 32 milyon 435 bin kişiye indi. İstihdam oranı da 0.2 puanlık bir azalışla yüzde 48.9 seviyesine geriledi. Bu oran erkeklerde yine yüzde 66,1, kadınlarda ise yüzde 32,1 olarak gözlemlendi.