TÜİK İşsizlik Oranını Açıkladı!

İŞ GÜCÜ VERİLERİ AÇIKLANDI

TÜİK, yılın ikinci çeyrek dönemine ait iş gücü verilerini kamuoyuyla paylaştı. Paylaşılan verilere göre gerçek işsizlik oranı yüzde 32 seviyesine ulaştı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçları, 15 yaş ve üzerindeki bireyler arasında işsiz sayısının 2025 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 106 bin kişi artarak 3 milyon 34 bin kişiye çıktığına işaret ediyor. İşsizlik oranındaki artış ise 0,3 puan ile yüzde 8,6 olarak belirlendi. Bu oran erkeklerde yüzde 66,1, kadınlarda ise yüzde 32,1 düzeyinde gerçekleşti.

ATAL İŞ GÜCÜ ORANI ARTTI

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı, 2025 yılı II. çeyreği itibarıyla bir önceki çeyreğe göre 3,5 puanlık bir artışla yüzde 32,0 oldu. Çeşitli veriler, zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin birleşik oranının yüzde 22,1, potansiyel işgücü ile işsizlerin birleşik oranının ise yüzde 20,2 olarak tahmin edildiğini göstermekte.

İSTİHDAM ORANI DÜŞÜYOR

2025 yılı II. çeyreğinde istihdam edilen kişi sayısı, bir önceki çeyreğe göre 41 bin kişi azalarak 32 milyon 435 bin kişiye geriledi. İstihdam oranındaki düşüş ise 0,2 puanlık azalışla yüzde 48,9 olarak kaydedildi. Bu oran, erkeklerde yüzde 66,1, kadınlarda ise yüzde 32,1 seviyesinde gerçekleşti.