TÜİK İşsizlik Verilerini Açıkladı!

İŞSİZLİK ORANLARI AÇIKLANDI

TÜİK, 2025 yılının ikinci çeyreğine ait iş gücü verilerini açıkladı. Bu verilere göre gerçek işsizlik oranı yüzde 32 seviyesine ulaştı. Hanehalkı İşgücü Araştırması’na göre, 15 yaş ve üzerindeki bireylerde işsiz sayısı, bir önceki çeyreğe göre 106 bin kişinin artışı ile 3 milyon 34 bin kişiye yükseldi. İşsizlik oranı ise 0,3 puan artarak yüzde 8,6 olarak gerçekleşti. Erkeklerde bu oran yüzde 66,1, kadınlarda ise yüzde 32,1 olarak belirlendi.

ATIL İŞ GÜCÜ ORANINDA ARTIS

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı, 2025 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 3,5 puanlık artış ile yüzde 32,0 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin birleşik oranı yüzde 22,1 olarak belirlenirken, potansiyel işgücü ve işsizlerin birleşik oranı yüzde 20,2 seviyesinde tahmin edildi.

İSTİHDAM ORANINDA DÜŞÜŞ

İstihdam edilenlerin sayısı, 2025 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 41 bin kişi azalarak 32 milyon 435 bin kişi oldu. Bunun sonucunda istihdam oranı 0,2 puanlık bir azalış ile yüzde 48,9 seviyesine düştü. Bu oran erkeklerde yine yüzde 66,1, kadınlarda ise yüzde 32,1 olarak kaydedildi.