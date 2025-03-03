TÜİK Şubat Enflasyon Rakamlarını Açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Şubat ayı enflasyon verilerini nihayet açıkladı ve bu rakamlar tekrar gündemi sarsmayı başardı! Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki aya göre %2,27 artış gösterirken, yıllık bazda %39,05 seviyesine yükseldi. Ayrıca, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,42, on iki aylık ortalamalarda ise %53,83’lük artış, vatandaşların cebindeki yangının hâlâ sönmediğini ortaya koyuyor. Kiracılar, ev sahipleri ve iş dünyası bu verilere dikkatle odaklanmış durumda; peki, bu oranlar ne anlama geliyor?

**TUİK’İN AÇIKLADIĞI RAKAMLAR NE ANLATIYOR?**

Şubat 2025 itibarıyla aylık enflasyon %2,27 olarak belirlendi. Bu, Ocak ayına göre hafif bir azalma anlamını taşırken, yıllık %39,05’lik oran hayat pahalılığının devam ettiğini gösteriyor. On iki aylık ortalamaların %53,83’e ulaşması ise enflasyonun uzun vadeli etkilerinin oldukça derin olduğunu kanıtlıyor. Marketlerden kiralara, her alanda bu rakamların yansımalarını yaşayacağız!

**EKONOMİSTLERİN BEKLENTİLERİ TUTMADI MI?**

AA Finans’ın 20 ekonomistle gerçekleştirdiği beklenti anketinde, Şubat ayı enflasyon tahmini ortalaması %2,97 olarak belirlenmişti. Ekonomistlerin tahminleri %2,30 ile %3,40 arasında değişirken, TÜİK’in %2,27’lik rakamı beklentilerin biraz altında kaldı. “Enflasyon yavaşlıyor mu?” sorusu akıllara gelse de, uzmanlar bu düşüşün kalıcı olup olmadığını sorguluyor.

**İSTANBUL’DAN ÖNCÜ SINYALLER**

İstanbul Ticaret Odası (İTO), enflasyonun durumunu gösteren öncü verileriyle dikkat çekmişti. İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi, Şubat ayında aylık %3,19 artarken, Ocak ayındaki %5,16’lık yükselişe kıyasla hız kesti. Toptan Eşya Fiyatları Endeksi ise %2,33’lük aylık artışla yıllık %35,10’a ulaştı. Ocak’taki %51,13’lük yıllık oranla karşılaştırıldığında, toptan fiyatlarda bir azalma gözlemleniyor. Ancak bu değişikliğin vatandaşın günlük harcamalarına ne kadar yansıyacağı ise tartışmalı!

**KİRACILAR VE EV SAHİPLERİ İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?**

Enflasyon oranları, kira zamları ve yatırım kararları üzerinde belirleyici rol oynuyor. Yıllık %39,05’lik TÜFE, kiracıları yeni zamlarla yüz yüze bırakırken, ev sahipleri için de gelir-gider dengesini yeniden gözden geçirme gereği doğuyor. İş dünyası ise maliyet artışlarını nasıl yönetmesi gerektiğini düşündürüyor.

**ENFLASYON DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?**

TÜİK’in açıkladığı bu rakamlar, ekonomi politikalarının seyrini ve piyasalardaki beklentileri doğrudan etkileyebilir. Şubat ayındaki %2,27’lik artış bir umut ışığı mı, yoksa fırtına öncesi bir sessizlik mi? Ekonomistler, önümüzdeki aylarda küresel gelişmeler ve iç politikaların bu durumu nasıl etkileyeceğini dikkatle izliyor. Sizce bu rakamlar günlük hayatınızı nasıl şekillendirecek?