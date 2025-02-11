Tükenmişlik Sendromunu Test Edin: 10 Soru İle Anlayın

Bu ve benzeri şikayetlerden yakınanların sayısı günümüzde hızla artıyor. Acıbadem Fulya Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Nagihan Günal, “Tükenmişlik sendromu bireyin bağışıklık sistemini zayıflatabilir ve kişiyi soğuk algınlığı, grip ya da uykusuzluğa karşı daha duyarlı hale getirebilir. Uzun süre tedavi edilmeden ilerlemesine izin verilirse alkol bağımlılığından depresyona, diyabetten kalbe dek çok ciddi fiziksel veya psikolojik sorunlara yol açabilir” diyor. Dr. Günal, tükenmişlik sendromunun kıskacında olup olmadığınızı anlamınıza yardımcı olacak 10 soruluk bir test hazırladı ve kendinizi bu sendromdan korumak için alabileceğiniz önlemleri sıraladı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. Modern çağın yol açtığı en önemli sorunlardan biri tükenmişlik sendromu! Günlük yaşamın aşırı koşuşturmacası içinde; aşırı iş yükünden “hayır” diyememeye ve sınır koymada güçlük çekmeye, ekonomik zorluklardan mükemmeliyetçi kişilik yapısına kadar birçok faktör kişinin kendini tükenmiş hissetmesine yol açabiliyor.

Hızla Artan Tükenmişlik Sendromu

Acıbadem Fulya Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Nagihan Günal, “Günümüzde yoğun rekabet koşulları ve gelişen teknolojinin etkisiyle işyerinde ve evde uzun çalışma saatleri, ekonomik sıkıntılar, toplumsal güvenlikle ilgili olumsuz haberler ya da sosyal medyada insanların sürekli eğlendiği, mutlu olduğu, tatil yaptığı ideal yaşamların gerçekliğine dair yanılsamalar gibi etkenler, kişinin fiziksel, zihinsel ve ruhsal olarak yıpranıp kendini tükenmiş hissetmesine neden olabiliyor. İlk kez 1974 yılında Psikolog Freudenberger tarafından tanımlanan tükenmişlik kavramı, son 50 yılda oldukça yaygın bir araştırma konusu haline geldi ve günümüz koşullarında görülme sıklığı hızla artmaktadır. Bireyin normal şartlarda profesyonel yaşamındaki kariyerinden, arkadaşlıklarından veya ailesindeki sosyal etkileşimlerinden aldığı keyfi azaltan, kendini başarısız ve değersiz hissetmesine neden olan tükenmişlik sendromu tıbbi bir tanı olmasa da ciddi bir sorun ve mutlaka profesyonel psikolojik destek alınması gereken bir konu” diyor.

Tükenmişlik Testi ile Kendinizi Kontrol Edin

Psikiyatri Uzmanı Dr. Nagihan Günal, hazırladığı 10 soruluk testte, yanıtlarınızın 5 ve üzeri “evet” olmasının, tükenmişlik sendromu yaşadığınız anlamına gelebileceğini belirterek, “Tükenmişlik sendromu kendiliğinden geçebilen bir durum değildir, mutlaka psikolojik olarak destek almanız gerekir” diyor.

Belirtiler ve Sonuçlar

Tükenmişlik sendromu yaşayanların kendilerini sürekli yorgun hatta bitkin ve tükenmiş hissettiğini ifade eden Dr. Günal, “Baş ağrısı, karın ağrısı, iştah veya uyku düzensizliği, duygudurum değişiklikleri, özellikle kaygılı ya da umutsuz hissetme en sık rastlanan belirtiler arasındadır. Bunun sonucunda kişiler sosyalleşmeyi ve arkadaşlarına, aile üyelerine ya da iş arkadaşlarına güvenmeyi bırakarak izolasyona yönelebilir. Hayata karamsar bakıp kendilerini çaresiz hissedebilirler. Tıpkı diğer kronik stres türleri gibi tükenmişlik sendromu da bireyin bağışıklık sistemini zayıflatabilir ve soğuk algınlığı, grip ya da uykusuzluğa karşı daha duyarlı hale getirebilir. Uzun süre tedavi edilmezse alkol-madde bağımlılıkları, depresyon, kalp hastalığı ve diyabet gibi ciddi fiziksel veya psikolojik hastalıklara yol açabilir” diyor.