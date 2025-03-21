Tüketici Güven Endeksi Artış Gösteriyor

TÜKETİCİ GÜVENİNDE ÖNEMLİ ARTIS

Türkiye’de tüketici güveninde mart ayında dikkate değer bir artış yaşandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ortaklaşa gerçekleştirdiği Tüketici Eğilim Anketi’nin sonuçlarına göre, tüketici güven endeksi şubat ayında 82,1 iken, martta yüzde 4,6’lık bir artışla 85,9’a çıktı. Bu değer, Mayıs 2023’te kaydedilen 91,1’den sonraki en yüksek seviye olarak dikkat çekiyor ve son 22 ayın zirvesine işaret ediyor.

HANE DURUMUNDA ÖNEMLİ İYİLEŞME

Endeksin alt kalemlerinde de olumlu bir gelişme görülüyor. Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, şubat ayında 65,6 seviyesindeyken, martta yüzde 8,2’lik bir artışla 70,9’a yükseldi. Bu durum, tüketicilerin mevcut ekonomik şartları daha olumlu bir şekilde algıladığını gösteriyor.

GELECEK BEKLENTİLERİNDE GÜÇLENME

Gelecek dönem beklentilerinde de bir iyileşme gözlemleniyor. Önümüzdeki 12 aylık süreçte hanenin maddi durum beklenti endeksi, şubat ayında 83,1 iken, martta yüzde 2’lik bir artışla 84,7’ye çıktı. Genel ekonomik durum beklenti endeksi ise geçen ay 79,3 iken, yüzde 6,7’lik bir artışla 84,6’ya ulaştı. Bu veriler, tüketicilerin önümüzdeki yıl içinde ekonomik koşulların daha iyiye gideceğine dair umutlarının arttığını gösteriyor.

HARCAMA EĞİLİMİNDE YÜKSELİŞ

Dayanıklı tüketim mallarına yönelik harcama yapma düşüncesi endeksi de yükseliş gösteriyor. Şubat ayında 100,3 olan bu endeks, martta yüzde 2,8 artarak 103,2’ye ulaştı. Bu durum, tüketicilerin beyaz eşya, mobilya gibi büyük harcamalara daha sıcak baktıklarını gösteriyor.

EKONOMİK TOPARLANMA İŞARETLERİ

Tüketici güven endeksindeki bu artış, Türkiye ekonomisinde bir toparlanma sinyali olarak değerlendirilebilir. Mayıs 2023’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaşan endeks, hem mevcut duruma hem de geleceğe yönelik iyimserliğin arttığını gösteriyor. Ancak uzmanlar, bu olumlu trendin kalıcılığının, önümüzdeki aylardaki ekonomik gelişmelere bağlı olduğunu vurguluyor.