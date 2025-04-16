Tüketici Harcamaları Hızla Artıyor

MART AYI PERAKENDE SATIŞ VERİLERİ AÇIKLANDI

ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ait perakende satış istatistiklerini yayınladı. Verilere göre, perakende satışlar bir önceki aya göre yüzde 1,4 artış göstererek piyasa beklentilerini geride bıraktı. Şubat ayında ise satışlarda yalnızca yüzde 0,2lik bir artış gözlemlenmişti. Mart ayı için piyasa tahminleri, yüzde 1,2’lik bir artış yönündeydi.

ÇEKİRDEK PERAKENDE SATIŞLARDA ARTIŞ

Otomobil satışları hariç tutulduğunda, çekirdek perakende satışlar yüzde 0,5’lik bir artış sergiledi. Şubat ayı verisi, önceki yüzde 0,3’ten revize edilerek yüzde 0,7 seviyesine yükseltildi. Analistler ise mart ayında çekirdek satışların yüzde 0,3 oranında artmasını bekliyordu. Yıllık bazda değerlendirildiğinde genel satışların yüzde 4,6, çekirdek satışların ise yüzde 3,6 oranında bir artış gösterdiği ortaya çıktı.

OTOMOBİL VE BENZİN HARÇAMALARI DIŞINDAKİ SATIŞLARDA ARTIŞ

Otomobil ve benzin harcamaları dışındaki satışlara bakıldığında ise aylık bazda yüzde 0,8’lik bir artış kaydedildi. Bu veriler, perakende sektöründeki olumlu gidişatı göstermesi açısından dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.