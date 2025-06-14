Tüketiciye 30 Günlük Cayma Hakkı

YENİ YÖNETMELİK TASLAĞI HAZIRLANIYOR

Ticaret Bakanlığı, doğrudan satış sistemine ilişkin yeni bir yönetmelik taslağı hazırlarak sektöre kapsamlı kurallar getiriyor. Bu sistem, sabit bir mağaza ya da perakende noktası olmadan bire bir iletişimle ürün ve hizmet satışına dayanıyor. Tüketici korunmasını hedefleyen önemli adımlar atılıyor. Bakanlık tarafından hazırlanan “Doğrudan Satışlar Hakkında Yönetmelik Taslağı”, kamuoyuna ve ilgili kurumlara görüşe açıldı. Taslak, doğrudan satış şirketlerinin faaliyet kuralları, doğrudan satıcıların sisteme giriş-çıkış koşulları ve tüketici hakları gibi birçok konuya açıklık getiriyor.

30 GÜN CAYMA HAKKI

Taslağın öne çıkan maddelerinden biri, tüketicilere tanınacak 30 günlük cayma hakkı oldu. Mevcut olan 14 günlük süre, doğrudan satışlarda 30 güne çıkarılıyor. Tüketici, bu süre içinde gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemeden alışverişten vazgeçebilecek. Satıcı, ürün kendisine ulaştıktan sonra 30 gün içinde yapılan tüm ödemeleri masraf yansıtmaksızın ve tek seferde iade etmekle sorumlu olacak.

GERÇEK DIŞI VAATLERE YASAK

Yeni taslak ile birlikte, doğrudan satış sisteminde tüketicileri yanıltan ve gerçekleşmesi mümkün olmayan vaatlerin verilmesi yasaklanıyor. Baskı, aldatma veya rahatsızlık gibi yollarla kişilerin sisteme dahil edilmesi de engelleniyor. Şirketlerin doğrudan satıcılara sunduğu komisyon ve ödül tutarı, yıllık net satışlarının yüzde 40’ını aşamayacak.

YETKİ BELGESİ ŞARTI

Bu düzenlemeye göre, doğrudan satış faaliyeti gösterecek şirketlerin Ticaret Bakanlığı’ndan “satış yetki belgesi” alması zorunlu. Bu belge üç yıl geçerli olacak ve başvurularda tüketicinin sağlığı ve güvenliği göz önünde bulundurularak ek belgeler istenebilecek. Doğrudan satıcının sisteme katılması için 18 yaşını doldurmuş olması gerekecek. Ayrıca, satıcı sisteme hiçbir cezai yükümlülük altında kalmadan ayrılabilecek. Sisteme girişin ardından 30 gün içinde ayrılan satıcının elindeki kullanılmamış mallar ise şirket tarafından geri alınacak.

BAZI ÜRÜNLER CAYMA HAKKI DIŞINDA

Taslakta, cayma hakkının uygulanamayacağı istisnalar da belirlendi. Özel isteklere ve kişisel ihtiyaçlara göre hazırlanan ürünlerde, ambalajı açılmış hijyen ürünlerinde ve montajı tamamlanmış ürünlerde bu hak kullanılamayacak.

TÜKETİCİYİ BİLGİLENDİRME ZORUNLULUĞU

Yönetmelik taslağı ile doğrudan satış şirketlerine tüketiciyi bilgilendirme yükümlülüğü getiriliyor. Şirketler, tüketiciye açık ve anlaşılır bir şekilde, cayma hakkı dahil olmak üzere tüm bilgileri posta, SMS, e-posta ya da internet gibi fiziksel temas gerektirmeyen yollarla iletmek zorunda. Ticaret Bakanlığı’nın bu düzenlemeyle sektörde adil, şeffaf ve güvenilir bir yapının oluşturulmasını hedeflediği belirtiliyor.