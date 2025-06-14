Tüketiciye 30 Günlük Cayma Hakkı

YENİ YÖNETMELİK TASLAĞI HAZIRLANDI

Ticaret Bakanlığı, doğrudan satış sistemine dair kapsamlı kurallar getiren yeni bir yönetmelik taslağı hazırlıyor. Bu sistem, sabit bir mağaza ya da perakende noktası olmadan bire bir iletişimle ürün ve hizmet satışı yapmayı öngörüyor. Tüketicileri koruma amacı taşıyan önemli adımlar, bu taslak ile hayata geçiriliyor. “Doğrudan Satışlar Hakkında Yönetmelik Taslağı” kamuoyunun ve ilgili kurumların görüşlerine sunuldu. Taslak, doğrudan satış şirketlerinin faaliyet kurallarını, doğrudan satıcıların sisteme giriş-çıkış koşullarını ve tüketici haklarını düzenleyen birçok konuyu açıklığa kavuşturuyor.

30 GÜNLÜK CAYMA HAKKI GELİYOR

Taslakta öne çıkan maddelerden biri, tüketicilere tanınacak olan 30 günlük cayma hakkı. Mevcut durumda 14 gün olan bu süre, doğrudan satışta 30 güne çıkarılıyor. Tüketiciler bu süre zarfında, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeden alışverişten vazgeçebilecek. Satıcı, ürün kendisine ulaştıktan sonra 30 gün içinde yapılan tüm ödemeleri masraf yansıtmaksızın ve tek seferde iade etmekle yükümlü olacak.

YANILTICI VAATLERE KISITLAMA

Taslak, doğrudan satış sisteminde tüketicileri yanıltıcı ve gerçekleşmesi mümkün olmayan vaatler verilmesini yasaklıyor. Ayrıca, kişilerin baskı, aldatma veya rahatsızlık gibi yollarla sisteme dahil edilmesi de engellenecek. Doğrudan satıcılara sunulan komisyon ve ödül tutarı, yıllık net satışların yüzde 40’ını aşamayacak.

YETKİ BELGESİ ZORUNLULUĞU

Yeni düzenlemeye göre, doğrudan satış faaliyeti gösterecek şirketlerin Ticaret Bakanlığı’ndan “satış yetki belgesi” alması gerekecek. Bu belge, üç yıl boyunca geçerli olacak ve başvurularda tüketicinin sağlığı ve güvenliği göz önünde bulundurulacak. Doğrudan satıcıların sisteme katılabilmesi için 18 yaşını doldurması şartı bulunuyor. Ayrıca, satıcı herhangi bir cezai yükümlülük altına girmeden sisteme ayrılabilecek. Sisteme girişin ardından 30 gün içinde ayrılan satıcının elindeki kullanılmamış mallar, şirket tarafından geri alınacak.

CAYMA HAKKI DIŞINDAKİ ÜRÜNLER

Taslakta cayma hakkının uygulanamayacağı bazı istisnalar sıralandı. Tüketicinin özel talepleri doğrultusunda hazırlanan ürünlerde, ambalajı açılmış hijyen ürünlerinde ve kurulum/montajı tamamlanmış ürünlerde cayma hakkı kullanılamayacak.

BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ GETİRİLİYOR

Yönetmelik taslağı, doğrudan satış şirketlerine tüketiciyi bilgilendirme yükümlülüğü getiriyor. Şirketler, posta, SMS, e-posta ya da internet gibi fiziksel temas gerektirmeyen yöntemlerle, cayma hakkı da dahil olmak üzere ürün ve hizmetler hakkında tüm bilgileri tüketicilere açık ve anlaşılır bir şekilde iletmek zorunda olacak. Ticaret Bakanlığı’nın düzenleme ile sektörde adil, şeffaf ve güvenilir bir yapı oluşturmayı hedeflediği bildiriliyor.