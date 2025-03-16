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Tümer Metin’den Beşiktaş’a Sert Eleştiri

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SİYAH-BEYAZLILARDA TEPKİLER YÜKSEK

Spor medyasında sıcak bir gelişme yaşanıyor. Beşiktaş’ın Konyaspor karşısında aldığı 1-0’lık mağlubiyet sonrası, eski futbolcu ve yorumcu Tümer Metin, TV100’de yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. Kendi yorumlarıyla siyah-beyazlı taraftarların öfkesini ortaya çıkaran Metin, “İşe yaramaz oyuncu topluluğu” ifadesiyle Beşiktaş’ın durumuna eleştiri getirdi. Derbi öncesi yaşanan bu olumsuz tablo, taraftarlar arasında kaygı yaratıyor.

BEŞİKTAŞ’IN PERFORMANSI SORUNLU

Tümer Metin, Beşiktaş’ın Konyaspor yenilgisine yönelik görüşlerini açıkça belirtti. “Beşiktaş için bir sezon klasiği! Dalgalanan performanslar, teknik adam değişiklikleri, oyuncuların formsuzluğu… Bu sezon böyle geçti, şimdi kimse şaşırmasın!” sözleriyle siyah-beyazlıların sıkıntılı sürecine dair sert eleştirilerde bulundu. Taraftarlar, Metin’in bu ifadeleriyle hem öfkelerini hem de endişelerini dile getiriyor; çünkü milli ara sonrasında Galatasaray ile bir derbi maçı onları bekliyor.

Tümer Metin, milli aranın ardından Beşiktaş’ın Galatasaray ile oynayacağı derbiyi de gündeme getirdi. “Galatasaray’ı son maçta izledikten sonra derbide favorim Galatasaray gibi duruyor. Ama Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde de favori Fenerbahçe’ydi, sonuç ortada. Derbi maçları başka bir şeydir!” diyerek derbiye dair öngörülerde bulundu. Metin’in bu tahminleri, taraftarlar arasında heyecanlı tartışmalara sebep oldu. Beşiktaş, evinde beklenmeyen bir başarı gösterebilecek mi yoksa Galatasaray mı galip gelecek?

FUTBOLCULARA AĞIR ELEŞTİRİLER

Metin, Beşiktaşlı futbolcular üzerinde yoğunlaştı ve eleştirilerinde acımasız davranmadı. “Solskjaer’in birçok şeyi düzeltmesi gerekiyor. Beşiktaş takımı işe yaramaz oyuncu topluluğundan ibaret! 1 hafta varlar, 3 hafta yoklar!” şeklinde ifadelerle, siyah-beyazlı takımın performansını net bir dille eleştirdi. Futbolseverler, bu sert yorumlar karşısında şaşkınlık yaşıyor.

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