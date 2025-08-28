Tunç’a: “Özgür mü, Özel mi kalacaksın?”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP lideri Özgür Özel’in Adalet Bakanlığı ve yargıya yönelik eleştirilerine sert şekilde karşılık verdi. Tunç, “Yolsuzluk iddialarından bunaldığını bu gece uydurduğu yalanlarla gösterdi” diyerek Özel’i “siyaseten iflas etmiş” olmakla itham etti. Bakan Tunç, sosyal medya hesabında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamalarına yanıt vererek kritik değerlendirmelerde bulundu.

YOLSUZLUK SORUŞTURMALARINI BEKLEMESİ TAVSİYESİ

Tunç, “Kendisine tavsiyemiz; Sakince ve ciddiyetle yolsuzluk soruşturmalarının sonucunu beklemesi” sözleriyle başladığı açıklamasında, “CHP Genel Başkanı, partisindeki yolsuzluk iddiaları ve ortaya dökülen itiraflardan ne kadar bunaldığını, sıkıştığını ve kaçacak yer aradığını bu gece uydurduğu yalanlarla ve mesnetsiz ithamlarıyla bir kez daha göstermiştir” ifadesini kullandı. Ayrıca, “İddialara cevap vermek yerine Adalet Bakanlığına dil uzatması, bağımsız Türk yargısını şahsi hezeyanlarına malzeme yapması, CHP Genel Başkanının siyaseten iflas ettiğinin açık göstergesidir” diye belirtti. Tunç, CHP Genel Başkanı’nın kendi geleceğini güvence altına almak için dengesinin bozulduğunu ve ciddiyetsizlikte sınır tanımadığını vurguladı.

DEVLETİ KÜÇÜK HESAPLAR İÇİN MALZEME YAPMAMALI

Tunç, “Hiç kimse devletimizin köklü kurumlarını, yargı organlarını kendi küçük hesaplarının malzemesi haline getirmemelidir” diyerek Özgür Özel’in iki seçenekle karşı karşıya olduğunu ifade etti. Özel’in önünde “İplerinden kurtulup gerçekten ‘özgür’ olmayı seçmek mi? Yoksa kukla olarak birilerinin ‘özel’ ajandasının hizmetinde, yargı mensuplarına saldırmaya devam etmek mi?” sorularını yöneltti.

YALAN VE İFTİRA ÜRETİMİNDE ZİRVE

Bakan Tunç ayrıca, “Kendisine tavsiyemiz; Sakince ve ciddiyetle yolsuzluk soruşturmalarının sonucunu beklemesi, yalan ve iftira üretiminde zirveye tırmanmak yerine dürüst ve seviyeli siyasette yol almasıdır” şeklinde konuşarak, “Aksi takdirde eski genel başkanını sırtından hançerleyen, parayla oy satın alan, belediyelerde baklava kutularıyla dönen rüşvet çarkına ses çıkarmayan zihniyetin son temsilcisi unvanıyla yok olup gidecektir” uyarısında bulundu.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Beyoğlu’nda düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in, kendisinden önceki döneme ait eski ihale dosyalarını Beyoğlu Belediyesi aramasında polise teslim ettiğini ifade etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na seslenerek, geçmişte denetlenmiş dosyaların tekrar ele alındığını ve suç icat etmeye çalışanlara yanıt verdi. Aynı konuşmasında, “Bunlar çete üyesi olmayan şerefli yargı üyeleri için de tehdittir” sözleriyle Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a çağrıda bulundu. Özel, “Adalet Bakanlığına soruyorum, sen bakanlığını masada bir biblo gibi mi yapacaksın?” şeklindeki eleştirileriyle dikkat çekti ve muhaliflere karşı uygulanan farklı hukukun altını çizdi.