Tunç’tan Özel’e: “Özgür mü kalacaksın?”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Adalet Bakanlığı ve yargıya yönelik yaptığı eleştirilere yanıt verdi. Tunç, “Yolsuzluk iddialarından bunaldığını bu gece uydurduğu yalanlarla gösterdi” diyerek Özel’i “siyaseten iflas etmiş” olmakla itham etti.

TAVSİYE VE YARGILAMA

Bakan Tunç, sosyal medya üzerinde yaptığı paylaşımda CHP liderinin açıklamalarına karşılık verdi. “Kendisine tavsiyemiz; Sakince ve ciddiyetle yolsuzluk soruşturmalarının sonucunu beklemesi” diyen Tunç, şu sözleri ekledi: “CHP Genel Başkanı, partisindeki yolsuzluk iddiaları ve ortaya dökülen itiraflardan ne kadar bunaldığını, sıkıştığını ve kaçacak yer aradığını bu gece uydurduğu yalanlarla ve mesnetsiz ithamlarıyla bir kez daha göstermiştir. İddialara cevap vermek yerine Adalet Bakanlığına dil uzatması, bağımsız Türk yargısını şahsi hezeyanlarına malzeme yapması CHP Genel Başkanının siyaseten iflas ettiğinin açık göstergesidir.”

GELECEK SEÇENEKLER

Tunç, “Müflis CHP Genel Başkanının kendi istikbalini sağlama almak için her geçen gün dengesinin bozulduğuna, ciddiyetsizlikte sınır tanımadığına üzülerek şahit oluyoruz” ifadelerini kullandı. Hiç kimsenin devletin köklü kurumlarını ve yargı organlarını kendi küçük hesaplarının aracı yapmaması gerektiğini söyleyen Tunç, Özgür Özel’in önünde iki seçenek olduğunu belirtti: “İplerinden kurtulup gerçekten ‘özgür’ olmayı seçmek mi? Yoksa kukla olarak birilerinin ‘özel’ ajandasının hizmetinde yargı mensuplarına saldırmaya devam etmek mi?”

GEÇMİŞTE NE OLDU?

Tunç, “Kendisine tavsiyemiz; Sakince ve ciddiyetle yolsuzluk soruşturmalarının sonucunu beklemesi, yalan ve iftira üretiminde zirveye tırmanmak yerine dürüst ve seviyeli siyasette yol almasıdır” dedi ve ekledi: “Aksi takdirde eski genel başkanını sırtından hançerleyen, parayla oy satın alan, belediyelerde baklava kutularıyla dönen rüşvet çarkına ses çıkarmayan zihniyetin son temsilcisi unvanıyla yok olup gidecektir.”

Bunun yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin düzenlediği bir mitingde, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in eski ihale dosyalarını polise teslim ettiğini ifade etti. Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na çağrı yaparak, “Geçmişte denetlenmiş bütün dosyaları tekrar alan, suç icat etmeye çalışan Akın Gürlek’e diyorum ki, hırsız arıyorsan, hodri meydan. Yarın Beyoğlu’nun önceki Belediyesi’nin kapısına dayan da görelim” şeklinde konuştu. Özel ayrıca, yargıda bir yapılanma olduğunu ve “Ak Toros’lar” dediği yargı mensuplarına karşı Bakan Tunç’a çağrıda bulundu.