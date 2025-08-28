Tunç’tan Özel’e: “Özgür mü, özel mi?”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP lideri Özgür Özel’in Adalet Bakanlığı ve yargıya yönelik eleştirilerine karşı sert bir cevap verdi. Tunç, “Yolsuzluk iddialarından bunaldığını bu gece uydurduğu yalanlarla gösterdi” ifadelerini kullandı ve Özel’i “siyaseten iflas etmiş” olmakla suçladı. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamalarına yanıt veren Tunç, “Kendisine tavsiyemiz; Sakince ve ciddiyetle yolsuzluk soruşturmalarının sonucunu beklemesi” şeklinde belirtti.

SÜREÇLERİN SONUCUNU BEKLEMELİ

Tunç, açıklamasında Özel’in “partisindeki yolsuzluk iddiaları ve ortaya saçılan itiraflardan ne kadar bunaldığını, sıkıştığını ve kaçacak yer aradığını bu gece uydurduğu yalanlarla ve mesnetsiz ithamlarıyla bir kez daha göstermiştir” diye belirtti. İddialara cevap vermek yerine Adalet Bakanlığına dil uzatması ve bağımsız Türk yargısını şahsi hezeyanlarına malzeme yapmasının CHP Genel Başkanının siyaseten iflas ettiğinin açık göstergesi olduğunu vurguladı. Tunç, “Hiç kimse devletimizin köklü kurumlarını, yargı organlarını kendi küçük hesaplarının malzemesi haline getirmemelidir” dedi.

ÖZGÜR ÖZEL’İN SEÇİMLERİ

Özgür Özel’in iki seçeneği olduğunu ifade eden Tunç, “İplerinden kurtulup gerçekten ‘özgür’ olmayı seçmek mi? Yoksa kukla olarak birilerinin ‘özel’ ajandasının hizmetinde, yargı mensuplarına saldırmaya devam etmek mi?” diye sordu. Tunç ayrıca, Özel’e yolsuzluk soruşturmalarının sonucunu beklemesi gerektiğini, yalan ve iftira üretiminde zirveye tırmanmak yerine dürüst ve seviyeli bir siyasette yol alması gerektiğini belirtti. Aksi takdirde ise “eski genel başkanını sırtından hançerleyen, parayla oy satın alan, belediyelerde baklava kutularıyla dönen rüşvet çarkına ses çıkarmayan zihniyetin son temsilcisi unvanıyla yok olup gidecektir” şeklinde uyardı.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisince İstanbul Beyoğlu’nda düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde yaptığı açıklamada, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in, önceki döneme ait eski ihale dosyalarını Beyoğlu Belediyesi’nde araması sırasında polise teslim ettiğini belirtti. Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na seslenerek, geçmişte denetlenmiş dosyaların belgelerinin var olduğunu söyledi. “Hırsız arıyorsan, hodri meydan. Yarın Beyoğlu’nun önceki Belediyesi’nin kapısına dayan da görelim” diye ekledi. Ayrıca, yargıda bir yapılanma olduğunu iddia ederek, “Ak Toros”lar dediği yargı mensuplarına karşı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a çağrıda bulundu. Özel, “Bunlar çete üyesi olmayan şerefli yargı üyeleri için de tehdittir” ifadesini kullanarak, “Adalet Bakanlığına soruyorum, sen bakanlığını masada bir biblo gibi mi yapacaksın?” şeklinde bir eleştiride bulundu.