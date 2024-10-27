More
No menu items!
Gündem

Tunç’tan TUSAŞ Saldırısına Yorum: Gelişme Engeli

tunc-tan-tusas-saldirisina-yorum-gelisme-engeli

KONGREDE YAPILAN AÇIKLAMALAR

Tunç, Ulus ilçesindeki bir otelde gerçekleşen AK Parti 8. Olağan İlçe Kongresi’nde önemli bir konuşma yaptı. İlçenin, tüm seçimlerde tercihini AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı’ndan yana kullandığını vurguladı.

ŞEHİTLERE SAYGI VE HUZUR VURGUSU

Konuşmasında, 23 Ekim’de TUSAŞ’ın Ankara’nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah’tan rahmet dileyen Tunç, ailelerine sabır diledi. Saldırının sadece şirketi değil, Türkiye milletinin birlik ve beraberliğini hedef aldığını ifade etti.

SALDIRIYLA İLGİLİ DEĞERLENDİRME

Bakan Tunç, gerçekleştirilen saldırının Türkiye’nin uzay, havacılık ve savunma sanayisinde öncü konumda olan bir kuruluşa yapıldığını belirterek, “Bu saldırı, Türkiye’nin gelişmesine, kalkınmasına yönelik bir saldırı. Türkiye’nin savunma sanayinde geldiği noktayı hazmedememenin bir göstergesi.” şeklinde konuştu.

ÖNEMLİ

Gündem

Kırıkkale’de 3.4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Son dakika: Kırıkkale'nin Bahşili ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.
Manşet

“Meksika GP’Sini Carlos Sainz Kazandı”

Meksika Grand Prix'sinde Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz, Formula 1 sezonunun 20. yarışını kazandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.