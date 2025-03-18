Tunç: Terörden Arınmış Türkiye Hedefimiz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Dikmen Hakimevi’nde basın mensuplarıyla iftar programında bir araya geldi. Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu ön plana çıkaran Tunç, Türkiye’nin 40 yıldır mücadele ettiği terör sorununda kritik bir aşamaya gelindiğini aktardı. Bakan, İmralı ve DEM heyetinin görüşmelerinin ardından ortaya çıkan çağrının, terör örgütünün sona ermesi ve silahların bırakılması yönünde olduğunu belirtti.

TERÖRSÜZ BİR TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Tunç, bu konudaki düşüncelerini şöyle ifade etti: “40 yıldan beri ülkemizin önünde engel olan, ayak bağı olan terör belasından kurtulma eşiğindeyiz, inşallah başarıya ulaşırız. İmralı ve DEM heyetinin görüşmelerinden sonra ortaya çıkan çağrı, terör örgütünün feshine ve silahların bırakılmasına yönelik. Etnik kökeni ne olursa olsun, herkesin kardeşçe yaşadığı bir Türkiye’yi inşa edeceğiz.” Ayrıca, Van’daki ziyaretinde halkın bu sürece büyük bir heyecanla destek verdiğini gözlemlediğini aktardı.

YARGI REFORMU VE YENİ ANAYASA VURGUSU

Adaletin toplumsal barışın temeli olduğunun altını çizen Tunç, son 23 yılda Türkiye’nin hukuk devleti yolunda önemli adımlar attığını ifade etti. “Anayasa değişiklikleri, devlet güvenlik mahkemelerinin ve askeri yargının kaldırılması, HSK ve Anayasa Mahkemesi’nin yapısının demokratikleşmesi gibi reformlar gerçekleştirdik” diyerek, önümüzdeki dönemde ceza ve hukuk yargılamalarını hızlandıracak iki yargı paketinin Meclis’e sunulacağını, bu yasaların yaz dönemi öncesinde çıkmasının hedeflendiğini duyurdu. “Baştan sona sivillerin yazdığı bir anayasa ile Türkiye Yüzyılı’na başlamalıyız” diyerek yeni anayasa çalışmalarına vurgu yaptı.

TÜRKİYE’DE GAZETECİ TUTUKLULUĞU YOK

Basın özgürlüğü konusuna da değinen Tunç, “Türkiye’de herhangi bir gazetecilik faaliyeti nedeniyle tutuklanan gazeteci yoktur. Mesleği gazeteci olanlar başka suçlardan soruşturulabilir, ancak basın özgürlüğü endekslerinde Türkiye’yi İsrail’in gerisinde göstermek insafsızlıktır. İsrail bir yılda 200’den fazla gazeteciyi katletti” dedi. Dezenformasyonla mücadelenin basın özgürlüğünü koruma açısından önemine dikkat çeken Tunç, sosyal medyanın düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

HERKESE SORUMLULUK DÜŞÜYOR

Son olarak, terörsüz bir Türkiye için herkesin sorumluluk alması gerektiğini vurgulayan Tunç, “Geçtiğimiz gün Van’daydım, insanlar büyük bir heyecan içinde. İnşallah bu heyecan yarım kalmaz, terör örgütü kendini fesheder, silahlar bırakılır. Bu süreçte yapılan çalışmaları takip ediyoruz” dedi. Bakan, yargının güvenilirliğini artırmayı ve demokratik bir anayasa ile Türkiye’yi geleceğe taşımayı amaçladıklarını yineledi.