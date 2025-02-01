Tuncay Özkan Hakkında Soruşturma Açıldı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuncay Özkan hakkında, Sözcü TV’de yayınlanan bir programda “cezaevlerini hedef alarak servis edilen yemekler ya da verilen sağlık hizmetleri üzerinden siyasi suikastlar olabileceği” şeklindeki ifadeleri nedeniyle “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan resen soruşturma başlattı. Bu gelişmenin yanı sıra, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından da söz konusu programla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise, ceza infaz kurumunda bulunan bir tutukluyla ilgili zehirlenme ya da suikast iddialarının spekülasyon niteliğinde olduğu vurgulandı. Açıklamada, sansasyon oluşturmaya yönelik iddiaların kabul edilemeyeceği ve bu tür iddiaları ortaya atan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulacağı ifade edildi.