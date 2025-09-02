Gündem

“Tunceli’de Ayı Tehlikesi Var!”

AFAD VE JANDARMANIN SEFERBERLİĞİ

Tunceli’de, 6 kişilik bir aile Nazimiye ilçesindeki Düzgün Baba Ziyaret Bölgesi’ne gitmiş. Havanın kararmasıyla birlikte bölgede bulunan ayılar nedeniyle ailenin hareket etmesi mümkün olmamış. Bu durumu aile, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmiş.

TERMAL DRONE VE EKİPLER GÖNDERİLDİ

İhbarın ardından bölgeye, AFAD, 4 arama kurtarma teknisyeni, 1 termal drone ekibi, 14 jandarma personeli ve sağlık ekipleri yönlendirilmiş. İlk olarak termal kamerayla ailenin yeri belirlenmiş.

KURTARMA OPERASYONU BAŞARIYLA SONUÇLANDI

AFAD öncülüğünde yapılan 4 saatlik çalışmanın ardından aile güvenli bir şekilde kurtarılmış. Sağlık ekipleri, aileyi kontrollerini yapmış. Kurtarma operasyonunu takip eden Tunceli Valisi Şefik Aygöl, görüntülü arayarak aile ile iletişim kurup geçmiş olsun dileklerini iletmiş.

