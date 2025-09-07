Tunceli’de Çoban Ücretleri 130 Bin Lira

ÇOBANLIK MESLEĞİNDEKİ SORUNLAR

Hayvancılık sektöründe nitelikli iş gücünün azalması, şehirleşmenin etkisiyle birlikte geleneksel çobanlık mesleğini genç nesillerin tercih etmemesi gibi sebepler, üreticileri zora sokuyor. Bu durum, çobanların değerinin arttığı bir dönemi beraberinde getiriyor. Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde ikamet eden ve uzun yıllardır küçükbaş hayvancılık ile uğraşan üreticiler, artan maliyetler ve çoban ücretlerindeki büyük artış yüzünden sıkıntılar yaşıyor.

ÇOBAN ÜCRETLERİNİN YÜKSELMESİ

Mürsel Bulut isimli bir üretici, geçen yıl çoban fiyatlarının 70 bin TL iken bu yıl 130 bin TL’ye çıkarak oldukça sert bir yükseliş yaşadığını ifade ediyor. Dört çoban için her ay yaklaşık 550 bin TL harcama yaptığını belirten Bulut, tüm masraflarını karşılamalarına rağmen çoban bulmanın zorlaştığını aktarıyor.

Mürsel Bulut, bu yüksek maliyetler nedeniyle kazancının önemli bir kısmını kaybettiğini dile getirerek, “Herhangi bir önlem alınmazsa çobanlık bitecek” şeklinde uyarılarda bulunuyor. Ayrıca Bulut, “Ayda 550 bin TL para ödüyorum. Geçen sene çoban fiyatı 70 bin TL iken bu yıl 130 bin TL’ye çıktı. Çoban bulamıyoruz. Çobanı resmen paranın gücüyle alıyoruz. Bu gidişat hiç güzel değil ve yetkililerin çoban fiyatlarına müdahale etmesi gerekiyor. Yoksa küçükbaş hayvancılık bitecek.” diye ekliyor.