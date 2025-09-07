“Tunceli’de Çoban Ücretleri 130 Bin TL”

ÇOBANLIĞIN AZALMASI VE SONUÇLARI

Hayvancılık sektörü, nitelikli iş gücünün azalması ve şehirleşmenin artmasıyla ciddi bir sorun yaşıyor. Geleneksel mesleklerden biri olan çobanlık, genç nesiller tarafından tercih edilmiyor. Bu durum, üreticileri zor durumda bırakıyor ve çobanlar artık altın değerinde hale geliyor. Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde uzun yıllardır küçükbaş hayvancılıkla uğraşan üreticiler, artan maliyetler ve çoban ücretlerindeki büyük artış nedeniyle zorlu dönemler geçiriyor.

ARTAN ÇOBAN ÜCRETLERİ

Üretici Mürsel Bulut, geçen yıl 70 bin TL olan çoban fiyatlarının bu yıl 130 bin TL’ye çıktığını aktarıyor. Bulut, dört çoban için ayda yaklaşık 550 bin TL harcadığını, masraflarını karşıladıkları halde çoban bulmanın zor olduğunu belirtiyor.

Mürsel Bulut, “Herhangi bir önlem alınmazsa çobanlık biter” diyor. Dört çobana ayda 550 bin TL ödediklerini vurgulayan Bulut, kazancının büyük bir kısmının bu masraf nedeniyle kaybolduğunu ifade ediyor. Çobanların yaşam giderlerini tamamen kendilerinin karşıladığını vurgulayan üretici, “Bu çoban fiyatları böyle devam ederse küçükbaş hayvancılık bitmek üzere demektir” diyerek yetkilileri duruma müdahale etmeye çağırıyor.