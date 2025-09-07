Tunceli’de Çoban Ücretleri 130 Bin TL

ÇOBANLIK MESLEĞİNE OLAN İLGİ AZALIYOR

Hayvancılık sektöründe çalışacak nitelikli iş gücünün azalması ve şehirleşmenin artmasıyla birlikte geleneksel mesleklerden biri olan çobanlık, genç nesiller tarafından tercih edilmiyor. Bu durum üreticilerin büyük sorunlar yaşamasına yol açarken, çobanlar da adeta altın değerinde olmaya başladı. Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde bulunan küçükbaş hayvancılıkla uğraşan üreticiler, artan maliyetler ve çoban ücretlerindeki büyük artış nedeniyle zor günler geçiriyor.

ÇOBAN ÜCRETLERİ YÜKSELİYOR

Geçtiğimiz yıl 70 bin TL olan çoban fiyatlarının bu yıl 130 bin TL’ye çıkmasının etkilerini anlatan üretici Mürsel Bulut, dört çoban için ayda yaklaşık 550 bin TL harcama yaptığını ve tüm masraflarını karşıladığı halde çoban bulmakta zorlandıklarını ifade ediyor. Bulut, “Dört çoban için aylık yaklaşık 550 bin TL ödüyorum. Kazancımın büyük bir kısmını bu şekilde kaybediyorum.” diyerek durumu özetliyor.

GELECEKTE ÇOBANLIK RİSK ALTINDA

Mürsel Bulut’un sözlerine göre, “Herhangi bir önlem alınmazsa çobanlık bitebilir.” Bulut, çoban ücretlerinin bu şekilde devam etmesi durumunda küçükbaş hayvancılığın sona erebileceğini belirtiyor. “Yetkililerin bu çoban fiyatlarına el atması gerekiyor. Yoksa küçükbaş hayvancılık bitecek.” diyerek çağrıda bulunuyor. Bu durum, hayvancılık sektörünün geleceği için endişe verici bir tablo oluşturuyor.