Gündem

Tunceli’de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

tunceli-de-silahli-saldiri-1-olu-1-yarali

Olayın Gelişimi

Tunceli’de, daha önce işletmeciliğini üstlenen bir restoranda meydana gelen silahlı saldırıda, Hasan T. iki kişiyi vurdu. Saldırıda, Hasan Ç. hayatını kaybederken, Ali İhsan B. ağır yaralandı. Olay sonrası Hasan T., çevredeki sivil polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Saldırının Detayları

Alınan bilgilere göre, Cumhuriyet Caddesi’nde yer alan restoranın daha önceki işletmecisi olan Hasan T., yanında getirdiği tabancayla Ali İhsan B. ve Hasan Ç.’ye ateş açtı. Saldırı esnasında bölgedeki sivil polis, hızlı bir şekilde müdahale ederek Hasan T.’nin silahını aldı.

Olay Sonrası Gelişmeler

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Hasan Ç. olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralı olan Ali İhsan B. Tunceli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastane kaynakları, Ali İhsan B.’nin hayati tehlikesinin devam ettiğini bildirdi. Saldırgan Hasan T. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

ÖNEMLİ

Gündem

Tekirdağ’da Motosiklet Sürücüsüne Ceza Verildi

Kapaklı'da polisin dur ihtarına uymayan motosikletli sürücü, kovalama sonucu yakalandı. Sürücüye 67 bin lira ceza kesilirken, motosiklet trafikten men edildi.
Gündem

Feci Kaza Ünye’de Meydana Geldi

Ordu'da bir tarım aracı şarampole devrildi; kazada 1 çocuk dahil 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.