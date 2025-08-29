Tunceli’de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Olayın Gelişimi

Tunceli’de, daha önce işletmeciliğini üstlenen bir restoranda meydana gelen silahlı saldırıda, Hasan T. iki kişiyi vurdu. Saldırıda, Hasan Ç. hayatını kaybederken, Ali İhsan B. ağır yaralandı. Olay sonrası Hasan T., çevredeki sivil polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Saldırının Detayları

Alınan bilgilere göre, Cumhuriyet Caddesi’nde yer alan restoranın daha önceki işletmecisi olan Hasan T., yanında getirdiği tabancayla Ali İhsan B. ve Hasan Ç.’ye ateş açtı. Saldırı esnasında bölgedeki sivil polis, hızlı bir şekilde müdahale ederek Hasan T.’nin silahını aldı.

Olay Sonrası Gelişmeler

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Hasan Ç. olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralı olan Ali İhsan B. Tunceli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastane kaynakları, Ali İhsan B.’nin hayati tehlikesinin devam ettiğini bildirdi. Saldırgan Hasan T. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.