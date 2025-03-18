Tuncer Bakırhan’dan Bakan Tunç’a Tepki

BAKIRHAN’DAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM Grup Toplantısı’nda dikkat çekici açıklamalar yaptı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un “Umut hakkı mevzuatımızda yok” ifadelerine sert tepki gösteren Bakırhan, Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısını, Suriye’deki HTŞ-SDG anlaşmasını ve geçici anayasa hakkındaki eleştirilerini gündeme taşıdı. Bakan Tunç’a “Sürecin neresindesiniz?” diye soran Bakırhan, iktidarı netlik sağlamaya Davet etti.

ÖCALAN’IN ÇAĞRISI: “GÜVENLİ ORTAM SAĞLAYIN”

Bakırhan, Öcalan’ın PKK’ya silah bırakma ve fesih çağrısını değerlendirerek, “Ankara bu çağrıyı iyi okumalı. Milyonların desteği, Türkiye’nin demokratikleşmesini getirecek” dedi. “Öcalan büyük bir cesaretle ilk pedalı çevirdi, şimdi sıra iktidarda. Güvenli bir ortam sağlayın, kongre mekanizmasını oluşturun” diyerek çağrıda bulundu. PKK’nın 24 saat içinde olumlu yanıt verdiğini hatırlatan Bakırhan, sürecin barışla taçlandırılması gerektiğini vurguladı.

HTŞ-SDG ANLAŞMASI: “DEMOKRATİK VE EŞİT BİR SÜRİYE FIRSATI”

Suriye’de HTŞ ile SDG arasındaki anlaşmayı öven Bakırhan, “Halkların statülerinin tanındığı, demokratik ve eşit bir Suriye için fırsat doğdu. Türkiye’deki barış sürecine de damga vurdu” ifadelerini kullandı. Ancak geçici anayasayı eleştiren lider, “15 günde hazırlanan bu tekçi anayasa, barışı zedeler. Kürtler, Aleviler, Süryaniler nerede yer bulacak?” sorularını yöneltti.

BİR SERT CEVAP: “UMUT HAKKI EVRENSEL BİR HAKTIR”

Adalet Bakanı Tunç’un “Umut hakkı mevzuatımızda yok” açıklamasına tepki gösteren Bakırhan, “Uluslararası mahkemeler ve AİHM kararları var, bu mesele bakanı aşar. Umut hakkı evrensel bir haktır” dedi. “Çözüm ve barış olacaksa umut hakkı da olmalı. İnsanlar sonsuza kadar cezaevinde mi kalacak?” diye soran Bakırhan, “Adalet Bakanı sürecin neresinde? Bu cevap ne katkı sunuyor?” eleştirisi getirdi. Ayrıca, Öcalan ile Newroz öncesi görüşmek için Adalet Bakanlığı’na başvuru yaptıklarını duyurdu. “Gidilmesi ve mesaj getirilmesi sürece katkı sunar” dedi. Tunç’un “İmralı’da tecrit yok” sözlerine ise “4 yıldır avukatlarıyla, ailesiyle mi görüştü? Ayıptır!” diyerek yanıt verdi. Bakan’dan net bir duruş sergilemesini talep etti.

GEÇİCİ ANAYASA HAKKINDA ELEŞTİRİLER

Suriye’deki geçici anayasayı “mezhepçi ve tekçi” olarak tanımlayan Bakırhan, “Bu anayasa, ülkeyi karanlık bir döneme sürükleyebilir. 15 günde hazırlanan bir metin kapsayıcı olabilir mi?” diye sordu. Erdoğan’ın anlaşmaya pozitif yaklaşımını hatırlatarak, “İmza kurarken bu tekçilik niye?” eleştirisini de yöneltti.